Падение и взрыв российского СУ-25 во время взлета в Крыму попали на видео 8 13.09.2022, 9:42

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Пара самолетов оккупантов взлетела с аэродрома, но что- то пошло не так.

В сети опубликовано видео, на котором зафиксировано якобы падение российского СУ-25 во время взлета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден взлет пары вражеских самолетов, а через несколько секунд один из них на вираже теряет скорость, падает и взрывается. По словам автора публикации, самолет упал вчера в шесть часов утра.

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