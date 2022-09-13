закрыть
13 сентября 2022, вторник, 11:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Падение и взрыв российского СУ-25 во время взлета в Крыму попали на видео

8
  • 13.09.2022, 9:42
  • 6,482
Падение и взрыв российского СУ-25 во время взлета в Крыму попали на видео

Пара самолетов оккупантов взлетела с аэродрома, но что- то пошло не так.

В сети опубликовано видео, на котором зафиксировано якобы падение российского СУ-25 во время взлета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден взлет пары вражеских самолетов, а через несколько секунд один из них на вираже теряет скорость, падает и взрывается. По словам автора публикации, самолет упал вчера в шесть часов утра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин