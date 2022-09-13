Коллаборанты в ловушке: в РФ не пускают людей с выданными в Украине российскими паспортами 18 13.09.2022, 9:45

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Предатели оказались никому не нужными.

На украинско-российской границе, которую контролируют боевики оккупированного Донбасса и россияне, выстроились километровые очереди.

На границе с Россией образовались огромные очереди из людей, бегущих из-за контрнаступления ВСУ. Однако россияне коллаборантов просто не пропускают. В базе пограничников есть четкое указание не пропускать на территорию РФ людей с российскими паспортами, выданные на оккупированных территориях Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

В частности, российские военные и их семьи покинули город Сватово в Луганской области. Остались только солдаты так называемого «народного ополчения» из числа местных жителей.

«Им (коллаборантам – Ред.) бежать некуда. Российские пограничники, как выяснилось, у них в компьютере занесены номера и серии российских паспортов, которые выдавались на территории Украины. И те, кто показывает паспорт гражданина РФ, выданного на территории Украины, не пропускают в страну-агрессор. Поэтому там стоят километровые очереди», – сказал Жданов.

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