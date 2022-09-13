У белорусских школьников обнаружили «синдром 7-го сентября» 3 13.09.2022, 9:51

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Что делать родителям?

В Минздраве Беларуси сообщили, что после первой недели учебы белорусские школьники могут ощутить на себе последствия «синдрома седьмого сентября». Как правило, это может выражаться в недомоганиях, плохом самочувствии и болях головы и в животе.

Однако синдром возникает не из-за непривычной еды в школьной столовой, или каких-либо испарений в свежеотремонтированных классах. И уж точно не из-за недавно введенного «обязательного единого элемента» школьной формы, тем более, что тот совсем не обязательный.

Все дело в том, что школьники могут становиться вялыми, слезливыми, апатичными и даже раздражительными из-за непривычной нагрузки.

«К концу первой учебной недели проходит радость от новых впечатлений и встреч с друзьями, появляется усталость от непривычной после летних каникул нагрузки», — сообщили в издании Минздрава «Медицинский вестник».

По словам специалистов ведомства, школьники разных возрастов с разной скоростью адаптируются к школьному распорядку. Младшие школьники могут привыкать к школе до двух месяцев, а старшие — около двух недель.

При этом в Минздраве заверили, что проявление «синдрома седьмого сентября» — это не симуляция, а своеобразный способ организма разгрузиться. Однако синдром может вызывать даже обострения хронических заболеваний.

Чтобы избежать серьезных последствий «синдрома 7 сентября», в Минздраве посоветовали родителям не стараться сразу нагружать детей. Записывать и отдавать их на кружки стоит после сентября. Также в первый месяц учебы не стоит «ругать за плохую успеваемость или поведение», но лучше создать комфортную психологическую атмосферу дома.

Также в Минздраве сообщили, что детям нужно устраивать прогулки на протяжении 30–40 минут, чтобы снизить «моральное и физическое напряжение после трудного дня». Также медики рекомендовали сократить пользование смартфонами до 30 минут в день и ни в коем случае перед сном.

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