Россияне послали «на три буквы» депутата Госдумы из-за требований объявить полную мобилизацию 11 13.09.2022, 10:17

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С предложением выступил представитель «Единой России».

В Госдуме России заговорили о полной мобилизации.

Однако идея не всем понравилась и в комментариях к сообщению граждане РФ нецензурно ответили на предложение представителя власти.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды, передает ТСН.

Депутат Государственной думы РФ от «Единой России» Михаил Шеремет заявил, что «россиянам нужно быть солидарными с теми, кто сейчас воюет»». Он призвал провести в стране мобилизацию, чтобы победить в войне против Украины.

«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы надлежащих результатов не добьемся. Сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целенаправленно на победу», — заявил депутат.

Однако, судя по комментариям россиян, они не готовы погибать на войне из-за амбиций своей власти. В социальных сетях граждане РФ часто просто «посылали» депутат-единоросса.

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