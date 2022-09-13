Белорусы о контрнаступлении ВСУ: При виде «калиновцев» лукашисты обгонят россиян 3 13.09.2022, 10:26

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Белорусские добровольцы с украинцами — силища!

ВСУ удалось за считанные дни прогнать врага с территории Харьковской области, а коллаборанты стали массово уезжать на территорию РФ.

Сайт Charter97.org посмотрел, что пишут белорусы об успешном контрнаступлении украинской армии:

«Если рашистская армия бежит и спотыкается, то белорусские менты и ОМОН при виде бойцов полка Калиновского еще и обгонят россиян».

«Еще бы, автозак быстрее танка — бежать сподручнее!»

«Шкловский увалень со страхом ждет то время, когда за ним придут. Уже скоро ботоксный не поможет — у него у самого орки драпают».

«Лукашистам лучше уже приходить с повинной. Хуже будет, когда начнут отлавливать. И в Россию бежать не удастся — там сейчас уже очередь из таких же бегунков из Украины и Крыма. Чужаки им ни к чему. Приходит время каяться перед народом, перед Беларусью».

«Лукашенко подлежит уничтожению Украиной за нападение на Киев, за обстрелы ракетами, за убийства и разрушения. К тому же он узурпатор и оккупант Беларуси».

«Сейчас важный момент. Чтобы помочь Украине в ее победе надо заняться срочно освобождением бурят, якутов, грузин, кавказцев, татар, белорусов (литвинов) и др. Только победа, только уничтожение империи!»

«В Беларуси нет армии, есть дармоеды, сидящие на шее народа. Они трусы и подхалимы, продавшие свою совесть и честь. И не надо говорить людям и себе про развал государства и суверенитет, это все развалено и разворовано, суверенитет продан за миску нефти».

«Как только тут начнутся волнения, то поверьте, мусоров и иже с ними никто не заставит мочить протестующих. Они будут хватать и сливать своих, кто уже засветился так, что не отмыться и при этом спасать свою шкуру. Бежать теперь некуда. Поэтому ждем развязки очень скоро».

«Пособников лукавого у нас однозначно будут громить, слишком много накопилось ненависти и претензий к ним за 28 лет. Будем к ним в «гости» приходить тысячами. Там, в Украине, ненавидят и уничтожают пособников за несколько месяцев оккупации, а у нас эта оккупация аж 28 лет, сколько жизней она покалечила за эти годы!?»

«У меня уже давно есть список, к кому наведаться домой, когда начнется заварушка. Тогда и посмотрим».

«К вам добавятся тысячи тех, кому будет за что «поблагодарить» гвардейцев кардинала».

«Одно дело с голыми руками против вооруженных «красауцау», совсем другое, когда народ получит возможность защищаться от бандитов и оккупантов. Тогда и увидим, хто «урот»!»

«Синепалый сейчас усиленно бегает по магазинам — ищет обувь для переобувания».

«Пособники режима ответят за геноцид белорусского народа во всех его проявлениях, начиная от коровников до академических лабораторий. Беспредел и уголовщина по отношению к белорусам будут наказаны по всей строгости закона».

«Нет уж смысла им о чем-то задумываться. Уже поздно. Теперь только необходимо очищать республику от этого колоборантско-лукашистского режима».

«Восстановление высшей разумной справедливости и наказание преступников, принадлежащих к банде Луки, будет главным тестом новой власти, чтобы доказать свое качество».

«Россияне начали переться сюда со своей пропагандой и почву пробивают: понаезжать-примазаться-перекраситься на свое «светлое будущее». Нравится оным, видишь ли, в Беларуси. Но как только украинцы к границе «Хаймарсы» подтянут, то сразу же в свою РФ повалят».

«Сипатому напомните, чтобы с юга Беларуси рашисты съехали, как с Харьковщины! Уверен, психбольной уже переобулся на лету. А включит дурку — «Хаймарсами» по Зябровке и «Атакмасом» по Барановичам! Перед свиньями бисер не мечут ведь».

«Як дайшло да справы — вось яно, усё скончана і трэба пулю у скроню. Лука зразумеў, што не здольны ні на што».

«Только полное уничтожение фашистского логова, которое 28 лет произрастало и плодилось в Беларуси, принесет свободу и счастье нашему народу!»

«Скоро армия Лукашенко подпишет акт о своей капитуляции с Украиной и распустится по домам».

«Сколько там из бюджета на их кормежку уходит? Кто там в 45 лет на пенсию идет? Кому положена бесплатная квартира после 10 лет службы? Кто выносит тушенку и аккумуляторы со складов? Готовьтесь, ябатьки. Ваше время близко к статусу: истекло».

«Белорусские вояки, разуйте свои глаза и очистите свой недалекий мозг, забитый тупыми политинформациями! Против кого и за чьи интересы вы собираетесь воевать и проливать невинную кровь украинцев и белорусов?»

«Давно пора понять Украине, что Лука и Пыня — двое из ларца. Лука был для Украины как троянский конь Путина. Втирался в доверие и был в доску своим «крэпким хазяйственникам». Но цена всему тому, что говорит и делает Лука, полный ноль».

«С лукашистами нельзя церемониться! Требовать ультимативно убрать российские войска из РБ в обмен на необстрелы инфраструктуры на территории Беларуси!»

«Сейчас колаборанты, сотрудничавшие с рашистами, бегут в РФ. Огромная очередь на границе из здрадников Родины. Вывод для всей вертикали крысиной власти в РБ: народ Беларуси вас и в России достанет. Это и вояк, защищающих крысиный зад агрофюрера, касается. Приходит время расплаты».

«Готовьтесь, полицаи, коллаборанты и манкурты, находящиеся в Беларуси, к народному наказанию прямо на улице! Белорусы вас люто ненавидят за ваши преступления!»

«Не помню точно год (кажется, начало нулевых). В Минске тогда была демонстрация против Луки, приехали ребята из Украины из УНА УНСО. Они тогда крепко помогли — первый раз за время протестов ментам ввалили очень мощно! Ждем повторения! Калиновцы с украинцами — силища!» — пишут читатели сайта Charter97.org.

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