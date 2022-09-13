Азербайджанской нож Эрдогана в спину Путина 1 Сергей Фурса, «Новое время»

13.09.2022, 10:36

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Сергей Фурса

Президент Турции увидел, как молниеносно посыпалась российская армия в Харьковской области.

Президент Турции Реджеп Эрдоган просто суперпрофессионал во вставлении ножей в спину. Причем он может вставлять их одновременно в разные спины разным людям.

Не прошло и недели после того, как Эрдоган поддержал Владимира Путина в его зерновом шантаже. Заявив, что зерновую сделку можно пересмотреть и она не работает так, как предполагалось. Может потому, что Путин этим шантажом хочет добиться увеличения российского экспорта, например, удобрений, а Эрдоган думает, что и здесь он может быть посредником и заработать. Ничего личного, только бизнес. И не важно для Эрдогана, что зерновая сделка очень нужна Украине и украинской экономике. Хотя почему же: важно, потому что тогда шантаж эффективнее.

А затем произошла молниеносная операция ВСУ в Харьковской области. И посыпалась русская армия. И это увидел Эрдоган. И решил, что настало лучшее время для его удара. В результате Азербайджан начал атаку на Армению. Понимая, что именно в это время Россия не может позволить себе вмешаться. Что именно в это время не важно, является Армения членом ОДКБ или нет. Нет возможности у россиян прийти на помощь. Россия не может себе позволить еще один военный позор. Она и один не очень может себе позволить. А тут перспектива двух одновременно.

Русская армия так «могущественна», что ее могущество сейчас заметно всем вокруг. Для этого не нужно даже садиться на самое большое колесо в Европе. Это могущество видно и из-под Херсона, и из Анкары, и из Баку. И из Еревана видно.

И сейчас Эрдоган одним ударом выставляет на посмешище не только Путина и российских генералов, но и ОДКБ. Конкурента своего влияния в Средней Азии, который мешает ему строить тюркский мир. ОДКБ, который оказался точно не аналогом НАТО. Интересно, будет ли на ближайшей встрече с лидером Китая Путин умолять Си извлечь у него из спины нож Эрдогана.

Конечно, в этой ситуации не позавидуешь премьеру Армении Николу Пашиняну. Армянская армия не может на равных противостоять силам Азербайджана, за которыми стоит общий друг Эрдоган. Армяне критически зависят от России. И поэтому неделю назад Пашинян бегал за Путиным во Владивостоке, составив компанию лидеру хунты из Мьянмы, демонстрируя на экономическом форуме, что никакой изоляции России нет. Не помогло.

Поэтому, если вновь увидите, что Путин как-то криво сидит за столом, то теперь мы знаем почему. Сидеть ровно ему мешает нож Эрдогана.

Сергей Фурса, «Новое время»

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