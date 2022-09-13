Недалеко от Минска продается уютный дом для круглогодичной жизни 13.09.2022, 10:42

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В продаже появился интересный вариант по цене двушки.

Современное СТ, в котором все хорошо с коммуникация и дорогами, можно смело рассматривать как альтернативу участкам в коттеджных поселках в пригороде.Realt рассказывает про готовый деревянный дом в 18 км от Минска в дачном кооперативе для круглогодичного проживания.

СТ «Наш родник плюс» находится в Могилевском направлении, всего в 15 минутах от Минска. Это развивающееся и быстро застраивающееся товарищество, где многие строятся с прицелом на круглогодичное проживание. На въезде есть магазин, остановка общественного транспорта — из Минска ходит автобус и регулярные маршрутки. Рядом с СТ находится агрогородок, в котором есть школа, детский сад, рынок, магазины, банк и поликлиника.

Здесь продается современный деревянный дом площадью 85 м2. Стены у него из профилированного бруса, стоит на свайно-винтовом фундаменте с заглублением в 5 метров. К нему примыкает большая терраса на 36 м2 под крышей. В доме установлены хорошие окна ПВХ.

Внутри планировка такая: кухня с мебелью и бытовой техникой, гостиная с панорамным сдвижным окном для дополнительного выхода на террасу, две спальни и совмещенный санузел.

Потолки натяжные (между балками), утеплены. Полы — ламинат и плитка. Стены покрыты прозрачной пропиткой за исключением санузла — там плитка.

В дом введено и разведено круглогодичное водоснабжение, установлен бойлер ГВС на 80 литров. Отапливается дом электричеством (инфракрасные полы + конвекторы). По дому разведена дорогая наружная проводка в стиле ретро, установлен усилитель Wi-fi.

Размер участка — 7.7 соток. С ним граничат еще два по 8 соток, которые можно приобрести и объединить в один. Стоимость этой дачи — 68 000 долларов.

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