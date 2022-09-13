Участник протестов из Вилейки готовит премьеру в одном из лучших театров мира 13.09.2022, 10:57

Виталий Алексеенок

Белорус работает над оперой «Маленький принц».

Белорусский дирижер Виталий Алексеенок работает над оперой Il Piccolo Principe («Маленький принц»), мировая премьера которой состоится в прославленном миланском театре «Ла Скала». Об этом сообщается на официальном сайте этого коллектива.

Театр заказал новую оперу по знаменитой повести Антуана де Сент-Экзюпери у современного композитора Пьеранджело Валтинони.

Алексеенок сообщил в своем фейсбуке, что уже начал репетиции как дирижер-постановщик. Премьера состоится 15 октября в большом зале театра, после чего белорус проведет еще восемь спектаклей.

Виталию Алексеенку — 30 лет, он родом из Вилейки. Учился в Санкт-Петербургской государственной консерватории у Александра Алексеева и Высшей школе музыки города Веймар у Николаса Паске, Гюнтера Калерта и Экхарда Вичика. Также принимал участие в мастер-классах Бернарда Хайтинка, Бруно Вайля, Питера Старка, Рюдигера Бона и других. Сейчас работает главным дирижером оркестра Мюнхенского университета.

Алексеенок — лауреат конкурса MDR Conducting Competition 2018. Дирижировал такими оркестрами, как оркестр Лейпцигского радио, Staatskapelle Weimar, Lucerne Festival Strings, филармоническими оркестрами городов Карловы Вары, Йена, Гота, Градец-Кралове и других.

В 2021 году он стал победителем в международном конкурсе дирижеров имени Артуро Тосканини, который прошел в итальянском городе Парма. Виталий занял первое место и получил Приз зрительских симпатий.

В августе и сентябре 2020 года дирижер участвовал в мирных акциях протеста, а потом написал об этом книгу на немецком языке, название которой переводится как «Белые дни Минска».

В сентябре 2022 года в зале бундестага в Бонне исполнили «Небо Марии» — новое произведение белорусского композитора Ольги Подгайской, которое прозвучало в рамках Бетховенского фестиваля и посвящено политзаключенной Марии Колесниковой. Музыкальным руководителем проекта был как раз Виталий Алексеенок.

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