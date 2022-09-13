Роман Бессмертный: Крым и Беларусь – это болевые точки Путина 1 13.09.2022, 10:58

3,340

Роман Бессмертный

На белорусскую ситуацию нужно посмотреть по-другому.

Украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в интервью «Новому времени» выразил мнение, что Крым и Беларусь – это болевые точки, которые могут парализовать нерв режима Путина.

— На днях случилось событие, которое для всей российской системы, для их ментальности и логики вообще непонятно и недопустимо и противоречит всем их представлениям. Я имею в виду статью о войне двух украинских генералов – Залужного и Забродского. И я к тому, что невозможно представить, как какой-нибудь Герасимов или Шойгу сели и написали статью про нынешнюю войну.

Украинский политик, один из авторов конституции Украины, приводит это как пример того, что в России не понимают и не улавливают законов демократии и свободного общества:

– Они не знают, как эти механизмы работают. У них всегда прослеживается мысль о том, что это все постсовок, каким бы он там ни был, далекий от всего, что есть на Западе. И на самом деле это и есть их фундаментальный и базовый просчет.

А с украинской стороны нам нужно молиться на это и понимать, что демократия, какой бы она была несовершенной, в том числе и в украинском варианте, но это то, что нас спасло и в 2014-м и 24 февраля 2022 года.

Потому что это базовая вещь, которая позволяет отреагировать на внутренние и внешние угрозы.

И самая сильная фраза, которую я услышал из Офиса президента Украины, – говорит Бессмертный, – это то, что переговоры идут правильно, и они идут сейчас на юге Украины. Это та фраза, которая показывает, к каким переговорам сейчас склоняется Украина и какой их вариант она выбрала.

Я не помню, озвучил ли ее лично Зеленский или кто-то из Офиса, но она абсолютно четко отражает общее настроение в обществе.

Говоря о ситуации в современной Беларуси, экс-посол сравнивает ее с оккупированным Крымом. По его словам, тема Крыма, также, как и тема Беларуси является ключевой для Владимира Путина.

– Понятно, что украинские генералы в своей статье не могли затрагивать тему Беларуси, потому что Беларусь формально – суверенное государство. Но для Путина тема Беларуси и Крыма – это альфа и омега его агрессивной политики.

Это стартовая площадка для запуска путинской ракеты. Это стартовая площадка его внешней политики и его силовой аргумент. И я бы украинским военным и аналитикам все-таки рекомендовал приглядеться к этому внимательнее.

Бессмертный еще раз возвращается к статье украинских генералов.

– С точки зрения стратегической оценки, в этой статье цитируется Клаузевиц, но я бы хотел, чтобы Клаузевица дочитали до конца, потому что у него есть понятие «болевых точек». Так вот Крым и Беларусь – это болевые точки, которые могут вообще парализовать нерв режима Путина.

Я не военный и не собираюсь давать военные советы, но с точки зрения политической оценки, нужно посмотреть на ситуацию Беларуси и Крыма по-другому. Потому что это площадки, с которых отрабатывается и существует угроза Украине, Европейскому и Евразийскому континентам, – утверждает экс-посол.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».