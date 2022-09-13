«Ох я их и наубивал»: кадры ближнего боя воинов ВСУ против оккупантов 5 13.09.2022, 11:09

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Российские военные не успели сдаться в плен и были уничтожены.

В сеть попали кадры ближнего боя между воинами ВСУ и российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ это видео публикуют пользователи соцсетей.

Российские военные не успели сдаться в плен и были уничтожены.

Рашисти відмовилися здаватися в полон і були всі ліквідовані.

Слава воїнам України 🇺🇦

Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/49GwRbyS8i — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 11, 2022

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