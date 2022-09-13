«Ох я их и наубивал»: кадры ближнего боя воинов ВСУ против оккупантов

«Ох я их и наубивал»: кадры ближнего боя воинов ВСУ против оккупантов5
- 13.09.2022, 11:09
- 3,134
Российские военные не успели сдаться в плен и были уничтожены.
В сеть попали кадры ближнего боя между воинами ВСУ и российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ это видео публикуют пользователи соцсетей.
Российские военные не успели сдаться в плен и были уничтожены.
Рашисти відмовилися здаватися в полон і були всі ліквідовані.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 11, 2022
Слава воїнам України 🇺🇦
Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/49GwRbyS8i