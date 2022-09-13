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«Ох я их и наубивал»: кадры ближнего боя воинов ВСУ против оккупантов

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  • 13.09.2022, 11:09
  • 3,134
«Ох я их и наубивал»: кадры ближнего боя воинов ВСУ против оккупантов

Российские военные не успели сдаться в плен и были уничтожены.

В сеть попали кадры ближнего боя между воинами ВСУ и российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ это видео публикуют пользователи соцсетей.

Российские военные не успели сдаться в плен и были уничтожены.

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