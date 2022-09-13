В Беларуси стало меньше на один банк
- 13.09.2022, 11:17
Всего в нашей стране за последнее время ликвидировано уже 29 финучреждений.
ЗАО «Банк Инвестиционных Технологий» исключили из Единого государственного регистра юрлиц и ИП. Такое решение приняли в Национальном банке страны (№340 от 12 сентября 2022-го).
Таким образом, завершена процедура ликвидации ЗАО «Банка Инвестиционных Технологий».
Просуществовал «БИТ-Банк» в Беларуси около 10 лет, однако работал чуть больше трех. Нацбанк зарегистрировал «БИТ-Банк» в Беларуси 15 февраля 2012 года. Однако отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности уже в мае 2015-го. Еще через месяц акционеры «БИТ-Банк» приняли решение о его ликвидации. Сейчас процедура ликвидации была завершена и банк убрали из Единого государственного регистра юрлиц и ИП.
Всего на территории Беларуси за последнее время ликвидировано уже 29 финучреждений. В процессе ликвидации находится «Дельта Банк».