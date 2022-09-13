В Беларуси стало меньше на один банк 13.09.2022, 11:17

Всего в нашей стране за последнее время ликвидировано уже 29 финучреждений.

ЗАО «Банк Инвестиционных Технологий» исключили из Единого государственного регистра юрлиц и ИП. Такое решение приняли в Национальном банке страны (№340 от 12 сентября 2022-го).

Таким образом, завершена процедура ликвидации ЗАО «Банка Инвестиционных Технологий».

Просуществовал «БИТ-Банк» в Беларуси около 10 лет, однако работал чуть больше трех. Нацбанк зарегистрировал «БИТ-Банк» в Беларуси 15 февраля 2012 года. Однако отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности уже в мае 2015-го. Еще через месяц акционеры «БИТ-Банк» приняли решение о его ликвидации. Сейчас процедура ликвидации была завершена и банк убрали из Единого государственного регистра юрлиц и ИП.

Всего на территории Беларуси за последнее время ликвидировано уже 29 финучреждений. В процессе ликвидации находится «Дельта Банк».

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