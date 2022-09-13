Умер культовый французский кинорежиссер Жан-Люк Годар

Умер культовый французский кинорежиссер Жан-Люк Годар1
- 13.09.2022, 11:27
Ему был 91 год.
Умер французский кинорежиссер Жан-Люк Годар, сообщает Liberation. Ему был 91 год.
Годар был одним из самых известных представителей новой волны в французском кино. Среди его фильмов — «На последнем дыхании» (1960), «Маленький солдат» (1960), «Безумный Пьеро» (1965), «Карабинеры» (1963), «Две или три вещи, которые я знаю о ней» (1966), «Мужское — женское» (1966). Его последний фильм, «Образ и речь», бы снят в 2018 году.