Умер культовый французский кинорежиссер Жан-Люк Годар 1 13.09.2022, 11:27

Жан-Люк Годар

Ему был 91 год.

Умер французский кинорежиссер Жан-Люк Годар, сообщает Liberation. Ему был 91 год.

Годар был одним из самых известных представителей новой волны в французском кино. Среди его фильмов — «На последнем дыхании» (1960), «Маленький солдат» (1960), «Безумный Пьеро» (1965), «Карабинеры» (1963), «Две или три вещи, которые я знаю о ней» (1966), «Мужское — женское» (1966). Его последний фильм, «Образ и речь», бы снят в 2018 году.

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