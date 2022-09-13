В Беларуси назвали грибы и ягоды, которые сильнее всего накапливают радиацию 13.09.2022, 11:31

Как узнать какие лесы загрязнены, а где можно собирать грибы.

Зоны загрязнения в белорусских лесах, а также грибы и ягоды, которые сильнее всего накапливают радиацию, назвала начальник отдела радиационного мониторинга леса «Беллесозащиты» Инна Карбанович.

По словам специалиста, сбор ягод и грибов в Беларуси разрешен в чистых лесных кварталах - условно уровень радиации до одного кюри.

Какие зоны зоны радиоактивного загрязнения существуют в Беларуси

- от 1 до 5 кюри на километр квадратный;

- от 5 до 15;

- от 15 до 40;

- и свыше 40 кюри на километр квадратный.

Собирать кроме чистых кварталов, можно грибы и ягоды и в первой «загрязненной» зоне, но тогда необходим обязательный радиометрический контроль.

Собирать в лесу лучше всего те виды грибов и ягод, которые относятся к слабо- и средненакапливаемыми в плане радиации.

Какие грибы и ягоды сильнее всего накапливают радиацию

К сильнонакапливающим цезий ягодам представитель «Беллесозащиты» отнесла клюкву, чернику и бруснику. К грибам - колпак кольчатый, свинушку, рядовку, груздь черный и обыкновенный, а также моховики и масленки.

Какие грибы и ягоды меньше всего накапливают радиацию

- К грибам, которые средне и слабо накапливают цезий, можно отнести зонтики, дождевики, опенки, шампиньоны, подберезовики, подосиновики, белые грибы и лисички. К ягодам - землянику, малину и ежевику, - перечислила Инна Карбанович.

Где найти информацию о радиоактивном загрязнении лесов

Информацию о загрязнении лесных кварталов можно узнать на сайтах лесхозов, в разделе «радиационный контроль»

- В Минской области самыми «грязными» считаются леса Воложинского, Березинского и Старобинского лесхозов, - заключила специалист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».