Российские войска попали в окружение на юге от Изюма 7 13.09.2022, 11:37

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Актуальная карта боев на востоке Украины.

Украинские бойцы продолжают отстаивать собственную независимость и наступать в Харьковском направлении – часть вражеских войск отошла на территорию РФ, а другие оказались отрезанными от остальных оккупантов.

Карта приблизительной ситуации на местности в Украине опубликована в Twitter Ukraine War Map.

Так, по состоянию на вторник, 13 сентября, ВСУ пересекли Северский Донец в 2 местах. При этом, украинские бойцы освободили Святогорск (к северо-западу от Лимана) и вышли в леса к югу от Кременной (восточнее Лимана).

Кроме этого, сообщается, что оккупанты отошли через северную границу Харьковской области обратно в Россию, а районы к югу от Изюма были освобождены украинскими войсками. Все остающиеся там россияне отрезаны от остальных войск РФ, поскольку не имеют доступа к переправам через Северский Донец.

Также есть признаки потенциально значительных изменений, которые происходят в Херсоне, но пока ничего не подтверждено.

Ukraine War Map опубликовали карту, на которой белым выделены все территории, которые были оккупированные, а теперь отвоеванные Украиной.

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