закрыть
13 сентября 2022, вторник, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Торговля Беларуси с другими странами сокращается

  • 13.09.2022, 11:36
Торговля Беларуси с другими странами сокращается

Серьезно просел импорт.

За семь месяцев 2022 года внешнеторговый оборот товаров в Беларуси сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7%, сообщает ресурс «Позірк» со ссылкой данные Белстата.  Серьезно просел импорт — почти на 10%, но сократились и экспортные поставки белорусских товаров за рубеж. 

Сокращение внешней торговли, особенно импорта, происходит на фоне серьезных западных санкций. Ограничения против Беларуси начали вводить еще в  2020 году — тогда  за подавление протестов. Следующим поводом для введения санкций стала принудительную посадку в Минске самолета Ryanair. В этом году Беларусь еще больше обострила ситуацию своим соучастием в российской военной агрессии в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин