Торговля Беларуси с другими странами сокращается 13.09.2022, 11:36

Серьезно просел импорт.

За семь месяцев 2022 года внешнеторговый оборот товаров в Беларуси сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7%, сообщает ресурс «Позірк» со ссылкой данные Белстата. Серьезно просел импорт — почти на 10%, но сократились и экспортные поставки белорусских товаров за рубеж.

Сокращение внешней торговли, особенно импорта, происходит на фоне серьезных западных санкций. Ограничения против Беларуси начали вводить еще в 2020 году — тогда за подавление протестов. Следующим поводом для введения санкций стала принудительную посадку в Минске самолета Ryanair. В этом году Беларусь еще больше обострила ситуацию своим соучастием в российской военной агрессии в Украине.

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