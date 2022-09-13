Оккупанты отправились «на тот свет», пытаясь сбежать от обстрела на угнанной машине

Оккупанты отправились «на тот свет», пытаясь сбежать от обстрела на угнанной машине6
- 13.09.2022, 11:42
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Российские военные на ВАЗ попали под удар украинского дрона.
Украинские военные продолжают уничтожать российские войска благодаря эффективности своей аэроразведки, сообщает nv.ua.
В соцсетях появилось видео ликвидации группы оккупантов, которые должны были контролировать перекресток в одном из регионов Украины.
После первого удара, они сразу же погрузились в угнанный автомобиль, чтобы сбежать из-под обстрела, однако следующий снаряд от украинских военных прилетел точно в машину, в результате чего она взорвалась.
Раз два три чотири п'ять, вам нема куди тікать.— @UA_Peacemaker (@UaPeacemaker) September 12, 2022
Раз два три чотири п'ять, наш козак іде шукать. pic.twitter.com/0l6rVJt3L4