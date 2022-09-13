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Оккупанты отправились «на тот свет», пытаясь сбежать от обстрела на угнанной машине

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  • 13.09.2022, 11:42
  • 5,548
Оккупанты отправились «на тот свет», пытаясь сбежать от обстрела на угнанной машине

Российские военные на ВАЗ попали под удар украинского дрона.

Украинские военные продолжают уничтожать российские войска благодаря эффективности своей аэроразведки, сообщает nv.ua.

В соцсетях появилось видео ликвидации группы оккупантов, которые должны были контролировать перекресток в одном из регионов Украины.

После первого удара, они сразу же погрузились в угнанный автомобиль, чтобы сбежать из-под обстрела, однако следующий снаряд от украинских военных прилетел точно в машину, в результате чего она взорвалась.

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