Оккупанты отправились «на тот свет», пытаясь сбежать от обстрела на угнанной машине 6 13.09.2022, 11:42

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Российские военные на ВАЗ попали под удар украинского дрона.

Украинские военные продолжают уничтожать российские войска благодаря эффективности своей аэроразведки, сообщает nv.ua.

В соцсетях появилось видео ликвидации группы оккупантов, которые должны были контролировать перекресток в одном из регионов Украины.

После первого удара, они сразу же погрузились в угнанный автомобиль, чтобы сбежать из-под обстрела, однако следующий снаряд от украинских военных прилетел точно в машину, в результате чего она взорвалась.

Раз два три чотири п'ять, вам нема куди тікать.

Раз два три чотири п'ять, наш козак іде шукать. pic.twitter.com/0l6rVJt3L4 — @UA_Peacemaker (@UaPeacemaker) September 12, 2022

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