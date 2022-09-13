«Белпочта» ввела комиссию за платежи с иностранных банковских карт

«Белпочта» ввела комиссию за платежи с иностранных банковских карт4
- 13.09.2022, 11:43
- 3,284
Размер комиссии будет довольно неприятным.
«Белпочта» с 13 сентября ввела новую комиссию. Она касается платежей с использованием иностранных банковских карт. Размер комиссии составляет 1,5% от суммы.
Плата будет взиматься за:
прием почтового денежного перевода при его оплате с использованием банковской платежной карты, эмитированной банком-нерезидентом Республики Беларусь, в размере 1,5% от суммы перевода;
прием платежей в пользу банков, НКФО в ЕРИП при их оплате с использованием банковской платежной карты, эмитированной банком-нерезидентом Республики Беларусь, в размере 1,5% от суммы платежа.