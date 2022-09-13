Европа или США: откуда лучше везти в Беларусь машину с пробегом 4 13.09.2022, 11:52

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Плюсы и минусы есть у каждого варианта.

С этим сталкивается любой белорусский автолюбитель, когда задумывается о смене машины: гнать битое авто из США или выбрать с большим пробегом, но из Европы. Плюсы и минусы есть у каждого варианта, присмотримся к ним повнимательнее.

Для начала важное уточнение: про новые автомобили большинство белорусов забыло и даже не думает мечтать. Судите сами: ценник на новый Volkswagen Polo – от Br59 тысяч. Остается искать пригодные для езды варианты с пробегом на нашем рынке или за рубежом. Журналист Tochka.by разобрался в тонкостях пригона авто как из США, так и из Европы.

Сколько стоит пригнать машину из США

Из-за океана авто добирается долго. Срок доставки в среднем около полугода. Учтите, что еще и восстанавливать машину придется пару месяцев, потому как целые из США везти нерационально. Бюджет с ремонтом под ключ – минимум 15 тысяч долларов.

Из Америки чаще всего везут Ford Escape, Focus, Fusion и Mustang, Chevrolet Сruze, Malibu и Equinox, Volkswagen Jetta, Honda Accord.

Психологически не каждый готов купить за приличные деньги битый авто. Но если вы не из робкого десятка, идем на онлайн-аукционы. Правда, они нашу страну «забанили», поэтому нужны посредники. Платежи идут через европейских юрлиц.

Десятки фирм только в Минске предлагают свои услуги – поторгуются за вас на аукционе и организуют транспортировку авто. Естественно, за приличную комиссию.

Из порта Клайпеды битое счастье автовоз доставит до склада временного хранения в Беларуси. Остается только растаможить авто. Как правило, большинство это делает по льготному 140-му указу, чтобы сэкономить. О возможных вариантах, если среди ваших знакомых нет льготников, мы уже рассказывали. Риски каждый оценивает сам.

Но рано радоваться, ведь авто еще нужно восстанавливать. А это еще пара месяцев и 2-3 тысячи долларов.

Посчитаем расходы. Для примера возьмем битое бюджетное авто, например, Ford Focus.

Сама машина обойдется примерно в три тысячи долларов. А дальше плюсуем:

аукционный сбор – $600

транспортировка в порт – $475

доставка от порта до Клайпеды – $1 300

стоимость услуг подборщиков – Br890 (примерно $350 по курсу Нацбанка)

таможенная пошлина – €4 000 (примерно столько же в долларах, если по 140-му указу, то сумму делим на два)

таможенный сбор – Br120 (примерно $50)

утилизационный сбор – Br545 (примерно $215)

расходы на склад временного хранения (СВХ) – Br400 (примерно $160)

ремонт – $3000

Итого за примерно 11 тысяч долларов обретаем американскую мечту. Такой же авто на нашем рынке – восстановленный и наполированный перекупщиками – обойдется на три-четыре тысячи долларов дороже.

Сколько стоит пригнать машину из Европы

Авто при отсутствии форс-мажоров услужливые перегонщики обещают доставить всего за месяц. На крупнейшем европейском сайте по продаже машин mobil.de ищем подходящие варианты у дилеров и частных продавцов. Самые дешевые варианты – на лизинговых аукционах.

Берут в основном авто в возрасте от трех до пяти лет. На них распространяется самая щадящая ставка таможенных платежей.

Ходовые модели из Европы – Renault Grand Scenic, Talisman и Megan, Ford Mondeo и Focus, Opel Astra и Insignia, Peugeot 3008, Mazda 6, Volkswagen Passat.

Для чистоты эксперимента (и экономии) возьмем авто на лизинговом аукционе. Пусть это будет, к примеру, Opel Insignia.

Выигрышная ставка автомобиля оговаривается предварительно с клиентом. И подсчитаем:

доставка автомобиля в Минск – до 700 евро

cбор лизинга страны продавца – до 315 евро

операционный сбор – до 300 евро

аукционный сбор – 89 евро

документы и регистрация в Европе – 49 Евро

таможенная пошлина и сбор – 2050 евро (с учетом льготы по 140-му указу)

И еще около 400 евро нужно отдать посредникам за консультацию и подбор автомобиля, торги на аукционах, оформление комплекта документов, организацию доставки автомобиля до склада временного хранения.

В итоге, например, Opel Insignia 2017 года выпуска с пробегом 128 тысяч км. обойдется под ключ в 16 700 долларов (с учетом того, что курсы доллара и евро сейчас почти одинаковые). Такой же автомобиль на нашем рынке продается минимум на две тысячи долларов дороже.

Плюсы и минусы пригона машины из Европы и США

Из Европы авто привезут быстрее, оно, скорее всего, будет целым. Однако с большим пробегом, в лучшем случае – сотня тысяч километров. Правда, в отличие от американского аукциона, где о состоянии авто можно судить только по фото, в Европе подборщики лично прощупают каждый автомобиль.

Вариант из Америки – для людей с крепкими нервами. Покупаете битого «кота в мешке» и томительно ждете его полгода. Но и сэкономите весомые деньги – до пяти тысяч долларов. А если берете премиальный класс – и того больше. Правда, это не отменяет того факта, что вы будете ездить на «подбитом» авто. И точно вам никто не скажет, надолго ли его хватит.

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