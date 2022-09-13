Литва готовится к аварии на БелАЭС 1 13.09.2022, 12:01

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Вильнюс запланировал модернизацию гражданской обороны.

Министерство обороны Литвы подготовило Концепцию укрепления гражданской безопасности до 2030 года. Планируется укрепить способность системы гражданской обороны действовать в кризисных и чрезвычайных ситуациях, а также в военных условиях, сообщает LRT.

Министр внутренних дел Агне Билотайте рассказала, что сфера гражданской обороны «была запущена на протяжении многих лет, поэтому необходимо ее фундаментально модернизировать, особенно в условиях нынешней геополитической напряженности в регионе». К тому же, система готовилась только к локальным чрезвычайным ситуациям, но не к военным угрозам.

Большинство учреждений Литвы сейчас не имеют планов и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. В Литве оказалось даже недостаточное количество сирен: они могут предупредить только 54 % населения, их количество нужно удвоить. Только 67 % литовцев получили тестовые предупреждения на мобильные телефоны. В случае чрезвычайной ситуации убежищ хватило бы только на 18 % населения Литвы.

Среди приоритетов концепции – обучение, оповещение населения, развитие эвакуационных сил, а также подготовка к радиационной катастрофе на Островецкой атомной электростанции. БелАЭС находится в 21 км от границы с Литвой и в 40 км от литовской столицы, в июне на Виленщине уже проводили учения на случай аварии.

На подготовку к возможной аварии Литва выделила в этом году 17,75 млн евро, а за пять лет сумма должна вырасти до 91,5 млн. Всего на цели этой концепции до 2030 года нужно будет выделить около 200 млн евро.

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