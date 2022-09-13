Стало известно, кто жил в квартире в центре Минска, которая продается за $850 тысяч 14 13.09.2022, 12:18

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Квартира находится недалеко от «Немиги» и Юбилейной площади.

Двухуровневая квартира на 170 квадратных метров появилась в базе Realt. Внимание на нее обратил телеграм-канал «Будни риэлтора». «В квартире столько брендов, что самая известная галерея Милана позавидует. А вообще больше похоже на офис глянцевого журнала, чем на квартиру», — написала автор телеграм-канала. Показываем и рассказываем о квартире подробнее.

Квартира находится в самом центре Минска, по адресу Димитрова, 3. До метро «Немига» около 550 метров, «Юбилейная площадь» — в 450 метрах. Это малоквартирный клубный дом на 5 этажей. Квартира размещается на двух последних. Есть два входа с каждого этажа.

Здесь 4 комнаты и больше 170 квадратных метров. Жилая площадь — около ста «квадратов». Кухня — 18,2 квадратного метра. На первом этаже гостиная, объединенная с кухней, и санузел с душевой кабиной.

— Изначально на первом уровне квартиры был еще балкон, но во время ремонта его присоединили к гостиной, чтобы увеличить «студийную» часть, — рассказывала для Citydog хозяйка квартиры Светлана Кашицкая.

Она известная белорусская диетолог, кандидат наук, четырехкратная чемпионка Беларуси по спортивной аэробике.

На втором этаже — спальня, две детские, ванная, прачечная и гардеробная.

В объявлении написано, что в квартире установлена система «умный дом», выполнен ремонт из дорогостоящих импортных материалов, а мебель, которая тоже остается, — брендовая. Светлана рассказывала, что, например, всю мебель для гостиной заказывали из Италии — это дизайн Roberto Cavalli. А красный шкаф для хранения посуды и бокалов выполнен из кожи крокодила.

Стоимость квартиры — 850 тысяч долларов. Квадрат обойдется в 4 947 долларов.

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