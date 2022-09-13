Система образования в Беларуси посыпалась 5 13.09.2022, 12:24

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За семь лет уволили на 35 тысяч человек больше, чем приняли на работу.

Здравоохранение и образование — две очень похожие по нескольким параметрам сферы. Обе социальные и дотируемые государством, в каждой можно увидеть ярко очерченную трудовую миграцию: ежегодно ее покидает большое количество специалистов, отработавших положенное по распределению, и сразу же на их место приходят выпускники вузов, закрывая образовавшийся недостаток в специалистах, пишет Telegram-канал «Нашы грошы».

А еще на здравоохранение и образование уходит львиная доля бюджета. Их содержание требует больших денег даже с теми нищенскими зарплатами, которые мы видим сейчас (они все еще не дотягивают до средних по Беларуси).

Мы решили внимательно посмотреть, что происходит в каждой из этих сфер. Сегодня большую часть внимания уделим педагогам, а в следующем посте — врачам.

Если посмотреть на то, как менялась занятость в сфере образования с 2016 до середины 2022 года, то сразу станут заметны отмеченные выше циклы найма/увольнений. В течение года в образовании наблюдается постоянный отток кадров, а в сентябре их восполняет новый «призыв».

Задумка чиновников такая: введя институт распределения, они поддерживают необходимое число педагогов в школах благодаря регулярным пополнениям. И какое-то время эта концепция худо-бедно работала: хоть специалистов, занятых в отрасли, понемногу становилось все меньше, но происходило это плавно, малозаметно. Все изменилось после 2020 года, когда отток учителей стал принимать массовый характер, и ежегодные «мобилизации» из госвузов уже перестали компенсировать потери.

Проследим тенденцию. В далеком 2016 году образование Беларуси смогло последний раз похвастаться положительной динамикой нанятых/уволенных: по итогам года плюс 1574 человека. Дальше — только отрицательные результаты: 2017 год — минус 3987, 2018-й — минус 3101, 2019-й — минус 2002 учителя, ситуация, кажется начинает выравниваться… Но здесь случается 2020-й. Педагоги массово прочувствовали на себе «народную любовь» после участия в избирательных комиссиях, по итогам года ушло на 9274 человека больше, чем начало работать. В 2021-ом — минус 8391, а в 2022-ом (по состоянию на июль) — минус 10 575. Важно отметить, что в этом году недобор еще будет частично нивелирован распределенными, которые приходят в августе-сентябре.

Суммарно же, с января 2016 по июль 2022-го сфера образования потеряла более 35 тысяч человек или почти 8% специалистов. Чтобы понимать масштабы: в целом в этой отрасли в 2020-ом году было занято 448 тысяч человек. Это значит, что каждый десятый трудоустроенный в стране являлся сотрудником сферы образования.

Одна из причин, конечно, финансовая. Средняя зарплата у белорусских учителей сегодня — 1251 рубль. Это на 23% ниже средней ЗП по стране.

Так или иначе, вся сфера образования, по сути, превратилась сегодня в систему «новых крепостных», учителя не по собственной инициативе выполняют для власти многочисленную непопулярную работу: от обеспечения явки на концерты, митинги и избирательные участки до проверки электропроводки и печного отопления в домах. Для них созданы условия, при которых особого выбора нет, за пределами отрасли эта армия работников (в большинстве своем — женщин) мало кому нужна. По крайней мере, до них эту мысль старательно доводят. Но пропаганды, ведущей к выученной беспомощности, все чаще не хватает даже на период распределения.

Картину того, насколько правительству плевать на образование сейчас, красиво дополняет статистика по регионам. Огромный отток кадров наблюдается даже в столице, которая всегда была под отдельным, пристальным вниманием. В 2021 году столичных педагогов стало на 2 580 меньше, а с января по июль 2022-го отрицательная разница составила 3 538 человек (она сократится за счет вновь прибывших учителей в начале учебного года, но потом продолжит увеличиваться). Это значит, что за два года из Минска убежало почти столько же учителей, сколько за шесть лет из Могилевской области или из Гомельской и Минских областей вместе взятых.

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