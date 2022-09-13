Россиянка пыталась повесить дочь из-за парня из Украины 15 13.09.2022, 12:23

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Женщина кричала, что девушку «завербовали».

Во Владимирской области России мать заставляла дочь повеситься из-за того, что та встречается с украинцем.

Об этом сообщает Telegram-канал «Боже, какое кончене».

Россиянку возмутил выбор дочери, поэтому она вывела ее на улицу, дала веревку и приказала делать петлю для повешения. Девушка плакала и просила прекратить издевательства, но женщина настаивала, чтобы она готовила себе орудие для самоубийства.

Во время почти трехминутного видео женщина агрессивно кричит, что научит свою дочь правильно уходить из жизни, а потом вспоминает о ее парне. Со слов женщины очевидно, что парень из Украины.

«Можно даже на коленях повеситься. Ты хотя бы меня спросила, как закончить жизнь самоубийством. Я бы тебе показала, как это сделать... Украина? Тебя вербуют. Вербовка!», - кричит на видео женщина и заставляет дочь накидывать петлю на шею.

Финал этой истории неизвестен.

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