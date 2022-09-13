Из-за наступления ВСУ россияне бегут даже с территорий вдали от линии фронта 4 13.09.2022, 12:30

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Для «ускорения» оккупанты отбирают у местных жителей мотоциклы.

Масштабное контрнаступление украинских военных наносит ущерб административным возможностям оккупантов и побуждает их покидать оккупированные территории Украины, даже далеко за линией фронта. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Так, украинский центр сопротивления сообщил 12 сентября, что российские войска по всей территории оккупированной Херсонщины ограничили всеобщую свободу передвижения, усилили военные блокпосты и увеличили грабеж. В частности, оккупанты отбирают у местных жителей мотоциклы.

«Все это очевидные признаки российского отчаяния. Российские войска могут грабить мопеды и мотоциклы, чтобы убегать в случае военного коллапса», – отметили в ISW.

На фоне этого ставленник Кремля, так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что сотрудники ФСБ РФ задержали, как они утверждают, «украинских террористов». По версии россиян, задержанные якобы планировали нападение на Херсонскую оккупационную администрацию. В то же время, Центр «Украинское сопротивление» сообщил, что российские войска усилили патрулирование и блокпосты вокруг Мариуполя, чтобы помешать украинским «диверсиям».

Сообщалось, что на юге украинские военные освободили от оккупантов около 500 квадратных километров. В частности, по данным ОК «Юг», наши защитники освободили там 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта от 4 до 12 км.

В свою очередь руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники за прошедшие две недели ликвидировали более 1800 оккупантов и уничтожили 626 единиц военной техники и около 10 крылатых ракет.

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