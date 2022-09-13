«Три раза стреляли, а он идет»: оккупант пожаловался на непобедимых воинов ВСУ 4 13.09.2022, 12:36

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Украинская разведка опубликовала перехват разговора.

Российские оккупанты признают мощь украинской армии, которая дает им сильный отпор на фронте. Они называют воинов ВСУ непобедимыми – даже пули их не останавливают.

Такое признание в разговоре с женой или подругой сделал один из военнослужащих ВС РФ. Перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Во время беседы захватчик рассказывает об ужасе, который творится там, где он находится. А его собеседница «искренне» удивляется: мол, если российская авиация «такая модная», почему же она не может «разбить позиции ВСУ».

«Е*ашат. Их там очень много. Там и танки, и все, что только можно, жгут. Вон писали, что и «Солнцепеками», и бомбят… А они вперед идут», – заявил оккупант о том, что российские военные не могут противостоять ВСУ.

В ГУР объяснили, что этот путинский вояка фантазировал, будто бы украинских военнослужащих «шпигуют наркотическими веществами» для наступательных действий. Правда, такое убеждение он высказывал, опираясь на рассказы сослуживцев, ездивших на «передок».

«Стреляли в него три раза, а он шел на нас. Мы в него рожок всадили, а он идет. Падает, встает и идет», – рассказал ошеломленный оккупант такой же удивленной собеседнице о непобедимых воинах ВСУ.

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