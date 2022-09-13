Самозванец Лукашенко сдает независимость Беларуси 12 13.09.2022, 12:39

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Правительство РФ одобрило проект договора с белорусским режимом о косвенных налогах.

Правительство РФ одобрило проект договора с Беларусью о косвенных налогах. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Им утверждён согласованный вариант Договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам – налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам. Ранее на Национальном правовом интернет-портале был опубликован указ диктатора Лукашенко об одобрения проекта со стороны режима Лукашенко. На подписание документа уполномочены Минфины с обеих сторон.

«Главная цель договора – гармонизация налогового законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, а также углубление сотрудничества в налоговой сфере», — отметили в пресс-службе российского правительства.

Проект договора предполагает, что до 1 января 2023 года обе стороны должны привести своё налоговое законодательство, касающееся НДС и акцизов, в соответствие с положениями договора. Отмечается, что в договоре прописаны минимальные ставки акцизов. Национальные ставки должны быть не ниже их. Договором также устанавливаются единые для двух стран перечни операций (оборотов), освобождаемых от уплаты НДС или облагаемых НДС по пониженной налоговой ставке.

Предполагается создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов. В нее будут заноситься сведения об операциях плательщиков НДС обеих стран, состоящих на учете на 1 января 2023 года.

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