К российским консервам в Беларуси появились вопросы 2 13.09.2022, 12:59

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Их запретили продавать.

Госстандарт в ходе проверки обнаружил ряд продуктов, к которым возникли вопросы по красителям и содержанию нитратов. Это консервы, томатная паста и сладости российского производства. Их запретили ввозить в страну и продавать в белорусских магазинах, сообщает ведомство.

Например, в мармеладе «Дикий кактус и киви», который производится в Омске, нашли синтетический краситель тартразин (Е102), не указанный в составе. Кроме того, на упаковке отсутствовала маркировка: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Драже «Арахис в молочной и сахарной глазури в цветную крапинку» производства ООО «КДВ Яшкино» не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, потому что содержит недопустимую пищевую добавку — краситель аннато (Е160b).

В томатной пасте «Краснодарская» (изготовитель — ООО «Астраханка») обнаружился краситель Е129, также недопустимый для использования.

Кроме того, под запрет попали консервы «Лечо» московского производителя ООО «Вкусный продукт». В них в 5,5 раза превышено содержание нитратов: при допустимом уровне не более 200 мг/кг фактическое значение показателя составило 1108,5 мг/кг.

Опасные продукты изъяли из продажи, их ввоз и обращение в Беларуси запрещены.

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