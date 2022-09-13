Сразу девять стран перестали принимать от россиян документы на туристические визы 5 13.09.2022, 13:01

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ЕС закрывается для граждан России.

Сразу девять стран перестали принимать от россиян документы туристические визы Это — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Документы на туристические визы, среди прочих, продолжают принимать Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр (национальная виза, не шенген).

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