Лукашисты хотят ликвидировать в Гродно одну из самых старых польских организаций Беларуси 13.09.2022, 13:08

Она действует с 1992 года.

На текущей неделе «Polska Macierz Szkolna» должна была начать новый учебный год, но вряд ли это удастся: 13 сентября начинается рассмотрение дела о ликвидации учреждения в Верховном суде, обращает внимание правозащитный канал «Право имеют».

«Polska Macierz Szkolna» отсчитывает свою историю с 1992 года, когда в гродненской школе № 21 собрались любители поэзии Адама Мицкевича. В декабре 1995 года была зарегистрирована Ассоциация учителей польского языка, работников образования и родителей. С течением времени организация открыла филиалы в Бресте, Витебске, Минске, Борисове, Браславе, Вилейке, Щучине. Также с 1995 года при ней работала школа польского языка для всех возрастов.

Правозащитники называют «Macierz» одной из старейших польских организаций Беларуси и одной из крупнейших общественных польских школ во всем мире.

Беларусские власти начали преследовать организацию в 2021 году: якобы за незаконную образовательную деятельность оштрафовали на 300 тысяч рублей, еще 500 тысяч невыплаченных налогов насчитала налоговая инспекция. Организацию обязали зарегистрировать новое юридическое лицо для образовательной деятельности. Но ни новое юридическое лицо, ни уплата штрафа не предотвратили суда о ликвидации.

Преследование польских инициатив в Беларуси

Ранее прекратил деятельность Союз поляков Беларуси после признания в 2021 году его материалов «экстремистскими». Председатель СПБ Анжелика Борис сейчас содержится под домашним арестом. Член организации, журналист Анджей Почобут с марта 2021 года остается за решеткой. Правозащитники признали Борис и Почобута политзаключенными.

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