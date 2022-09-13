Россия попыталась остановить ВСУ под Лиманом с помощью «кадыровцев», но план провалился 13.09.2022, 13:09

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Оккупанты массово сдаются в плен украинским военным.

План Москвы направить в Лиман заградотряды «кадыровцев» обернулся неудачей – оккупанты с Лиманского направления начинают сдаваться в плен ВСУ.

Российское командование идет на крайние меры в попытке сдержать контрнаступление ВСУ в Донецкой области. Пытаясь усилить оборонительные рубежи группировки оккупантов в Лимане, Москва бросила в бой новые соединения из числа военнослужащих так называемого «ЛДНР».

Однако, опасаясь их бегства, Москва начала использовать практику заградотрядов из числа «кадыровцев», которые в случае бегства с поля боя военнослужащих РФ, а также «ЛДНР» будут осуществлять их расстрел.

Об этом со ссылкой на военные источники пишет журналист Роман Цимбалюк. В своем телеграм-канале он отметил, что расстрел при попытке бегства должен устранить риски дальнейшего отступления российских подразделений.

«С целью поддержания боевого духа защитников Лимана были сформированы заградительные отряды из числа военнослужащих Росгвардии и подразделений «Ахмат», которые, в случае бегства с поля боя военнослужащих РФ, а также «ЛНР» и «ДНР» будут осуществлять их расстрел, чтобы другие задумались: отступать или сражаться до последнего бойца», - пишет журналист.

Однако решение Москвы приводит к тому, что защитники Лиманского направления начинают сдаваться в плен ВСУ, чтобы не умереть при принудительном удержании позиций в Донецкой области.

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