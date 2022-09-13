«Стал влезать в джинсы, которые не носил два года» 2 13.09.2022, 13:13

Белорусы поделись своими историями о похудении?

В конце мая трое смельчаков решили повоевать с лишним весом, начав монотонную работу над собой в тренажерном зале. Журналист onliner.by Тарас хотел скинуть 10 килограммов, Ольга Любецкая —20 килограммов и научиться правильно питаться, а Денис Андрущенко поставил перед собой самую грандиозную цель — тотально попрощаться с 64 лишними килограммами.

Все эти три месяца мы подробно рассказывали, как проходят тренировки, что ребятам больше всего не нравится и как они изменили свой рацион, делились их успехами и даже болью. К финишной черте, к сожалению, пришли не все, но тот, кто ее пересек, рассказал о своих итоговых замерах, планах и о том, будет ли работать над собой дальше.

Но сперва вернемся назад и коротко вспомним, с чего же все начиналось.

Перед стартом проекта каждый его участник посетил врача и прошел ряд тестов и анализов. Они позволили понять, с какой нагрузкой нужно работать на тренировках и в чем точно не стоит перебарщивать.

К этому добавились рекомендации по питанию и дневной норме калорий. Кроме того, каждому поручили вести дневник питания, который в дальнейшем анализировал и проверял врач.

Буквально вся неделя была размечена тренировками. В понедельник и среду — работа с тренером в тренажерке, во вторник и четверг — бассейн, в пятницу — йога.

Завершился проект финальными замерами, которые и показали, кто как себя чувствует после трех месяцев работы.

Ну а теперь самое время рассказать о результатах. Начнем с Тараса.

Сбросил 4 килограмма, но стал стройнее и отправил в шкаф новую одежду

Если кто-то спросит, чем в памяти отпечаталось это лето, отвечу сразу: тренажеркой. Так много качалки и бассейна в моей жизни прежде не было. Конечно, в эти три месяца можно было отдыхать по вечерам где-нибудь на Минском море, но, взяв себя на слабо (хотел сбросить 10 килограммов), я ни разу не пожалел.

Хотя, признаюсь, иногда мне реально казалось, что еще немного, и близкие начнут ревновать к железу.

Вспомнить на самом деле есть что. Тренер Владимир Клименок нередко подбрасывал достаточно необычные и классные упражнения. Однажды он предложил мне поотжиматься на фитболе, после чего я с непривычки едва не проверил пол на прочность лбом.

Но мое любимое — это, конечно, проходка по беговой дорожке с 10-килограммовым мячом. Сейчас я осознаю, что это было реально круто, а тогда только и ждал, как бы поскорее пройти эти долгие 5 километров. Пот лился градом, но ничего, как-то справился.

О своих непростых отношениях с железом я уже рассказывал, и, думаю, в очередной раз повторяться с этим точно не стоит. Но скажу честно: самым добросовестным участником проекта я не был. Дневник питания не вел, но меню как-то изменил, добавил в рацион много овощей и отказался от больших объемов всего сладкого и фастфудного, что так любил раньше. В итоге где-то за месяц достаточно упорных тренировок я скинул «шестерку» и двинул дальше.

Однако там было уже сложнее. Сброс шел тяжелее, а командировки немного выбивали из ритма. На финальные замеры к врачу я шел с четким пониманием: цели, скорее всего, не добился. В результате весы зафиксировали 83 килограмма. Ну а дальше провели биоимпеданс — процедуру, которая показывает соотношение тканей и воды в организме. И вот что я услышал от врача.

— Сбросили вы чуть-чуть, это и по весам заметно, — констатирует терапевт Людмила Халецкая. — Динамика в сравнении с первыми замерами есть, мышечную массу не накопили, однако она неплохая. Уменьшилась в килограммах жировая масса, но все равно в некоторых местах она остается избыточной.

— Это касается живота? — уточняю у специалиста.

— Да. У вас жировая складка на уровне плеча и бедра вписывается в норму, но немного не вписывается в животе. Вообще, в вашей ситуации основной упор нужно делать на еду, и вот меню стоило бы откорректировать.

Согласен. При этом есть другой — очевидный — итог. Я стал стройнее, уменьшилась окружность талии, а одежда, купленная зимой, судя по всему, еще долго пролежит в шкафу: она мне велика, я вновь ношу привычную «эмку». Да, прогресс мог быть и выше, но и тем, что получил, я на данном этапе вполне себе доволен.

«За время нашего проекта похудел на 23 килограмма»

У Дениса Андрущенко ситуация другая, и он, если забегать вперед, за время проекта добился наилучших показателей среди всех нас. На старте он признавался, что долгое время переедал, отправляя в себя просто огромное количество пищи. Естественно, это отражалось на массе, которая постепенно увеличивалась. Однажды даже дошло курьеза: как-то Денис решил отдохнуть в аквапарке и умудрился застрять в трубе. В итоге он все-таки осмелился дать бой лишним кило и всерьез взялся за свое тело. Слово Денису.

— Настроение сейчас отличное, и оно у меня с каждым днем становится все лучше и лучше, — признается наш участник. — Когда видишь изменения в себе сам, а не только слышишь про них от кого-то со стороны, это лучше всего свидетельствует о том, что прогресс действительно есть. И это еще больше мотивирует на дальнейшую работу.

Что касается итоговых замеров, весы показали 131,9 килограмма. Получается, за время нашего проекта я сбросил 23 килограмма. Врач сказал, что это хороший показатель. Жира ушло 13 килограммов, мышечная масса наросла, баланс воды в норме. Уменьшился я и по обхватам, жировым складкам и так далее. Биологический возраст уменьшился с 60 лет до 55. Вот так можно спокойно за три-четыре месяца помолодеть на пять лет (смеется. — Прим. Onliner). Как сказал тренер: «Мы из тебя вообще 25-летнего сделаем!»

О положительной динамике свидетельствуют и другие моменты.

К примеру, недавно я достал из шкафа старые джинсы, от которых вообще собирался избавиться. Я не носил их примерно два года — а сейчас вновь влезаю.

Майки стали большими — они уже не обтягивают живот. Одышки вообще практически не замечаю, энергии стало больше. Я также прибавил в нагрузке в зале. Сейчас рабочий вес жима от груди составляет 100 килограммов. Соответственно, и на других тренажерах я прибавил в весах около 40%. Во «ВКонтакте» вступил со знакомым в тематическую группу по ходьбе и стараюсь каждый день делать больше 11 тыс. шагов. Психологически тоже стал чувствовать себя получше, увереннее и спокойнее. Если раньше приседания, чтобы завязать шнурки, приносили дискомфорт, то сейчас с этим проще. Так что все потихоньку приходит к тому, как должно быть.

За три месяца я ни разу не думал о том, чтобы бросить проект. Тренировки дисциплинируют, и отказываться от них я не хочу. Наверное, я уже получаю от них больше удовольствия, чем от еды. На достигнутом останавливаться не буду и решил, что продолжу заниматься в зале самостоятельно.

Что дал мне проект? Уверенность в себе. И уверенность в том, что любой вес можно сбросить — если не похудением, то тренировками, а если не работой в зале, то каким-то комплексом. Если нет серьезных заболеваний, привести себя в норму можно. Рад, что ввязался в эту гонку, и останавливаться, повторюсь, не собираюсь.

«Целеустремленности Дениса можно только позавидовать»

Все это время участники нашего проекта работали под руководством тренера Владимира Клименка. Он удовлетворен итогами, но считает, что ставить работу на стоп ни в коем случае нельзя.

— Подытоживаю наш проект в положительном ключе. Все случилось так, как надо, — говорит тренер. — Наш большой друг Денис приобрел годовой абонемент, продолжает работать, и я вижу его в зале практически каждый день. Он старается, работает, у него все в порядке. Его целеустремленности можно только позавидовать: он шагает, шагает и шагает.

Тараса, если бы не травмировал локоть в самой концовке, то, в принципе, тоже продолжал бы. Но, думаю, эта проблема — дело временное, пройдет полторы недели, и все будет нормально. Ему большой сброс веса был не нужен. Надо было сделать так, чтобы организм терял жир, но при этом набирал в мышцах. Так что вес никакой роли не играл. Мы смотрели на силовые показатели, на то, как выглядит тело, как он восстанавливается после упражнений. Ольга до конца не дошла, но, думаю, если у нее будет поддержка, то она с удовольствием вернется и продолжит работу над собой, так что поводов для печали не вижу.

— Денис за три месяца сбросил 23 килограмма. Это хороший показатель?

— Да, и еще лучше, что он не сбросил 40. При его весе сбросить очень много — это крайне тяжело для организма. А так он идет спокойно, плавно, и, в принципе, в таком ритме будет продолжать.

— Самое главное сейчас — не бросать начатое и продолжать тренироваться?

— Да, поскольку, если все кинуть, многих существенно отбросит назад, и вновь вернуть наработанную форму будет очень тяжело.

Так что активность, нагрузки всегда должны быть в жизни человека, как бы он ни хотел обратного. Это заложено природой. Если мы не двигаемся, тогда толстеем и жиреем.

— И последний вопрос: Денис собрался в общей сумме похудеть на 64 килограмма — это реально?

— Вполне, и я думаю, что у него все будет получаться. Все идет по плану. Он не перегорает, не останавливается, у него есть время на восстановление. Думаю, через год вам нужно будет обязательно встретиться с ним, пообщаться — увидите его совершенно другим человеком.

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