Пьяные российские военные давят грузовиком легковушку возле Белгорода: видеофакт

Пьяные российские военные давят грузовиком легковушку возле Белгорода: видеофакт4
- 13.09.2022, 13:18
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Трудно понять, что предшествовало такому решению россиян.
Пьяные российские военные решили раздавить грузовиком легковушку жителя Валуек Белгородской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.
По каким причинам оккупанты решили наказать своего согражданина неизвестно. Из записи трудно понять, что предшествовало такому решению пьяных военных.
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