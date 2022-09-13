Спецдокладчика ООН проинформировали о ситуации с политзаключенным Денисом Ивашиным 13.09.2022, 13:19

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Денис Ивашин

Белорусская ассоциация журналистов призывает немедленно отреагировать.

В письме специальному докладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Белорусская ассоциация журналистов рассказала о случае грубого нарушения права на свободу слова белорусского журналиста Дениса Ивашина. БАЖ надеется на немедленную реакцию Совета по правам человека ООН.

В письме специальному докладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирэн Хан рассказали, что Денис Ивашин, белорусский журналист-расследователь, внештатный корреспондент газеты «Новый час», а также редактор белорусской службы сайта InformNapalm, в настоящее время находится в заключении в гродненской колонии №1.

За время содержания под стражей Дениса неоднократно наказывали одиночным заключением.

Белорусская ассоциация журналистов призывает Ирэн Хан срочно отреагировать на это сообщение и обратиться к правительству Беларуси с призывом немедленно прекратить политическое преследование журналиста Дениса Ивашина.

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