Путин заерзал и находится в состоянии психопатической истерики 2 13.09.2022, 13:25

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Российские генералы могут сделать его виновным в поражении в Украине.

Успехи Вооруженных Сил Украины на фронте заставили Россию усомниться в своей непобедимости. Там уже начали говорить, что могут и проиграть в войне с Украиной.

Когда это наконец произойдет, и страна-агрессор проиграет, россиянам придется найти какого-нибудь «козла отпущения», чтобы обвинить его в своем поражении. Об этом «24 каналу» рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Он считает, что варианта всего два. Виновными останутся либо же высшие военные чины – генералы, которые подставили и подвели Россию, либо же сам российский диктатор Путин. Они должны между собой решить, кто из них будет отвечать за проигрыш.

«Вообще вся идея – путинская, все это прекрасно знают. Эта война – инициатива путина и его навязчивой идеи, которую он реализовал, подавляя всех», – говорит Гудков.

По его словам, были люди, которые сразу понимали, чем закончится полномасштабное вторжение в Украину. В частности, и начальник службы внешней разведки Нарышкин, которому, впрочем, нужно было проявить лояльность и не попасть под нож.

Оппозиционер подчеркнул, что Путин уже давно заерзал и находится в состоянии психопатической истерики. Он не знает, что делать, и считает, что нужно просто потерпеть и все еще сможет как-то решиться, однако это произойдет вряд ли.

«Чем скорее Путин исчезнет из нашего мира, тем нам всем будет легче. Это будет большой праздник миллиардов людей во всем мире», – убежден он.

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