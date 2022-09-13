До 1 октября можно везти из-за границы товары на 1000 евро без пошлины 13.09.2022, 13:36

А что потом?

У белорусов осталось двое выходных, когда будут действовать нормы беспошлинного ввоза в 1000 евро и 31 кг. Нормы ввоза в ЕАЭС изменили весной, и с 28 апреля белорусы могли пересекать границу с увеличенным лимитом. Но срок этого решения истечет совсем скоро, пишет onliner.by.

Сейчас при пересечении границы на машине или автобусе можно беспошлинно везти товары на 1000 евро, их вес не должен превышать 31 кг. Если выходите за лимит, надо платить пошлину — 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Напомним, решение повысить лимиты принял Совет Евразийской экономической комиссии. С 28 апреля новые правила заработали во всех странах ЕАЭС, в том числе в Беларуси. Тогда же сообщалось, что эта мера временная, она будет действовать до 1 октября 2022 года.

Сегодня стало известно, что РФ хочет инициировать продление беспошлинного ввоза товаров на 1000 евро.

«Российская Федерация планирует продление до 1 июля 2023 года нормы о беспошлинном ввозе товаров стоимостью до 1 тыс. евро для личного пользования. Сохранение этого порога поможет удовлетворить спрос на импортные потребительские товары, которые приобретаются самостоятельно — на маркетплейсах в зарубежных магазинах или ввозятся в багаже», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

Продлевать решение или нет, Совет Евразийской экономической комиссии обсудит 23 сентября.

Если текущие лимиты не продлят, то с 1 октября белорусы вернутся к прежним нормам ввоза наземным транспортом — 500 евро и 25 кг.

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