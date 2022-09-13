«Добивай!»: украинский спецназ показал, как уничтожают убегающих оккупантов 13.09.2022, 13:39

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Перемещение вражеского авто было замечено во время разведки.

Бойцы Сил специальных операций опубликовали видео засады на убегающих под натиском ВСУ российских оккупантов.

Соответствующие кадры были обнародованы на странице командования ССО в Facebook.

«Перемещение вражеского авто воины ССО Украины было замечено во время проведения разведки. На машине была нанесена буква «О» — тактический знак одной из группировок российских войск в Украине. Засаду на врага устроили быстро и провели удачно: авто поразили, когда оккупанты на скорости убегали к своим. Двое россиян в машине были уничтожены. В автомобиле рядом с телами наши воины обнаружили оружие, радиостанции, несколько нарукавных знаков и наклеек вооруженных сил России», — говорится в описании к видео.

Как выяснилось, уничтоженные захватчики служили в 459-м отдельном понтонно-мостовом железнодорожном батальоне в/ч 83010.

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