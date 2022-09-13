Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины 3 13.09.2022, 13:51

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Украинская разведка получила новые данные.

Успешные действия защитников Украины вынуждают так называемую «власть» временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию РФ.

Об этом сообщает ГУР МО.

«Несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова» - говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, оккупанты запретили заключение соглашений по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях защитников Украины.

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