Стало известно, кому из белорусов предлагают работать за «минималку» 8 13.09.2022, 13:58

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В регионах множество таких вакансий.

В Минтруда и соцзащиты сообщили, что за август 2022 года размер месячной минимальной зарплаты составляет 482 рубля 29 копеек. Журналисты onliner.by посмотрели на сайте общереспубликанского банка вакансий, кому сейчас предлагают такую зарплату. Для подборки использовали предложения, которые появились на сайте 12 сентября, то есть сегодня.

Минимальную зарплату часто предлагают уборщикам помещений и территорий. Человека на такую работу сейчас ищут в средней школе №4 в Столбцах (зарплата 483—500 рублей), в средней школе №6 в Лиде (483—550 рублей), в Кобринском государственном политехническом колледже (483—524 рубля), в средней школе №3 Бобруйска, в оршанской компании «Свiтанак».

Среди вакансий с зарплатой от 483 рублей также хватает работы для тех, кто готов трудиться в детских садах. На 483—600 рублей нужен воспитатель, а также музыкальный руководитель, руководитель физвоспитания в ясли-сад №1 Бобруйска. На 483 рубля ищут помощника воспитателя в детский сад №100 города Могилева.

Примерно такие же деньги готовы платить водителю автомобиля на пружанском комбинате кооперативной промышленности (482—600 рублей), продавцу в новогрудском магазине (485—500 рублей), токарю в агрогородке Новые Горяны на предприятии с таким же названием (483—500 рублей), инженеру в Зельвенском районном центре культуры и народного творчества (482—534 рубля).

Среди специалистов с высшим образованием зарплату от минимальной предлагают культурологу в Лидском дворце культуры (485—500 рублей), инженеру-программисту в средней школе №6 города Лиды (483 рубля), врачу-специалисту в Круглянском районном центре гигиены и эпидемиологии (482—600 рублей), научному сотруднику в Витебском областном краеведческом музее (483—500 рублей), юрисконсульту в СПЦ Городокского района (483—485 рублей).

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