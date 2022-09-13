«Нам даже бежать некуда»: оккупант пожаловался отцу на провал РФ на Харьковщине 4 13.09.2022, 14:02

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Захватчики в шоке от мощного напора ВСУ.

Российский оккупант позвонил отцу и признался, что они попали в окружение Вооруженных сил Украины. Наступление украинских защитников насколько мощное, что захватчики даже не могут сбежать.

Об этом идет речь в новом аудиоперехвате, который 13 сентября опубликовало Главное управление разведки.

«Проигрываем мы, конкретно причем. Я тебе серьезно говорю. Ты знаешь, сколько у нас 300-х?» – сказал оккупант. Отец был удивлен.

«Они молчали-молчали. А сейчас знаешь как за два дня нас помотали? Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда. Они только наступают, наступают и наступают вообще», – пожаловался захватчик.

«Артиллерия бьет-бьет, и по ней бьют. Минометы не могут работать, потому что эти в лесу стоят, они их хлопают сразу», – продолжил он.

«Они у нас в тылу, бежать некуда, мы в окружении конкретном. Они нас в кольцо это берут. Третий день в броне ходим, даже не снимаем. Есть и «Солнцепеки», настолько рядом стреляют, что они уже через реку перешли. То есть раньше мы их через реку сдерживали, а теперь реку перешли», – выдал всю правду оккупант.

Он также пожаловался, что он и его товарищи боятся бежать, поскольку дорога может быть заминирована.

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