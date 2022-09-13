«Думаю, даже инспекторы от такой наглости опешили» 6 13.09.2022, 14:09

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Минский водитель повернул с велодорожки прямо на глазах у ГАИ.

Район столичного Комаровского рынка, перекресток улиц Куйбышева и Веры Хоружей. На дополнительной секции светофора горит стрелка направо, автомобиль ГАИ пропускает поток, движущийся на основной сигнал. А подъехавший следом Nissan с номерами Гомельской области решил повернуть непосредственно с велодорожки.

Читатель onliner.by с ником Finmaster заснял ситуацию на видео. Водитель Nissan на перекрестке сначала перестроился на велосипедную дорожку, а затем повернул оттуда направо. Возможно, не сумел сориентироваться в чужом городе — все-таки это место с необычной для РБ организацией дорожного движения.

«Думаю, даже инспекторы от такой наглости опешили, — пишет автор видео. — Я, конечно, понимаю, что автомобилист на Nissan не из Минска, но знаки и дорожную разметку ведь никто не отменял».

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