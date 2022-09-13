закрыть
13 сентября 2022, вторник, 15:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Думаю, даже инспекторы от такой наглости опешили»

6
  • 13.09.2022, 14:09
  • 6,638
«Думаю, даже инспекторы от такой наглости опешили»

Минский водитель повернул с велодорожки прямо на глазах у ГАИ.

Район столичного Комаровского рынка, перекресток улиц Куйбышева и Веры Хоружей. На дополнительной секции светофора горит стрелка направо, автомобиль ГАИ пропускает поток, движущийся на основной сигнал. А подъехавший следом Nissan с номерами Гомельской области решил повернуть непосредственно с велодорожки.

Читатель onliner.by с ником Finmaster заснял ситуацию на видео. Водитель Nissan на перекрестке сначала перестроился на велосипедную дорожку, а затем повернул оттуда направо. Возможно, не сумел сориентироваться в чужом городе — все-таки это место с необычной для РБ организацией дорожного движения.

«Думаю, даже инспекторы от такой наглости опешили, — пишет автор видео. — Я, конечно, понимаю, что автомобилист на Nissan не из Минска, но знаки и дорожную разметку ведь никто не отменял».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин