Лукашистка Груздева не смогла прочитать стихотворение Якуба Коласа из программы за четвертый класс 22 13.09.2022, 14:16

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Провластная певица пожаловалась, что не поняла большую часть слов.

Одна из лукашисток, сестер Груздевых рассказала в своем Instagram, что ей «даже трудно прочитать» белорусское стихотворение Якуба Коласа «Усход сонца», которое ее ребенку задали выучить в школе.

Белорусская певица разместила фотографию стихотворения из школьного учебника. Внимание на публикацию обратило «Еврорадио». На снимках можно заметить, что перевод некоторых белорусских слов подписан сверху карандашом: «грае», «гай», «чырвань», «разнімае», «прамення», «час світання», «шаты».

«Надо выучить наизусть. Даже мне трудно прочитать. А вы как справляетесь с таким заданием? Очень интересно», — поинтересовалась у своих подписчиков Груздева.

При этом в сториз певица прочитала школьное стихотворение без запинки.

«На мой взгляд стих очень тяжелый. Попробуйте просто без запинки его прочитать. Уверена, не сразу получится. Завидую тем, для кого этот стих легкий и достаточно несколько раз прочитать, чтобы выучить», — ответила подписчикам Груздева.

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