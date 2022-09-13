«Это войдет в учебники по военному искусству в главу «Как воевать с канцелярской молью» 3 13.09.2022, 14:22

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Максим Кац

Эпохе Путина пришел конец.

Российский блогер Максим Кац жестко высказался о разгроме армии РФ и плачевной реальности, в которой оказалась кремлевская власть.

— История прощает агрессоров, прощает кровавых диктаторов, прощает неправедные войны, но одно история не прощает — если ты неправедную войну развязал, то проиграть ее ты не можешь. Иначе против тебя повернутся все. И подтверждение этому перед нами, — говорит политический аналитик на своем канале. — Сегодня в публичном поле лоялисты кончились, как класс. Те, кто призывал уничтожать и жечь Украину, сегодня кроют Путина и Шойгу такими словами, которых никакая оппозиция себе никогда не позволяла.

То настроение, которое висит в воздухе — нытье пропаганды с одной стороны, и Путин, который живет явно в отдельном мире, с другой, — все это обещает перемены и вполне позитивные.

И чем успешнее наступает Украина, тем ближе эти перемены.

Публицист обращает особое внимание на абсурдное поведение российского руководства, которое в очередной раз вскрыло все его пороки:

— Чем занято командование, пока контрнаступление украинской армии постепенно превращается в разгром российской? Оно, вместо спасения своей армии, занято выдумыванием многослойного вранья.

Российские солдаты, если они не поняли раньше, после бойни на киевском направлении и утопления крейсера «Москва», сейчас понимают: родина собирается их кинуть, родине наплевать на них. Единственная задача родины — скрыть их смерть от телезрителей.

Теперь российские военные видят предательство руководства, бегство товарищей и… салют в Москве.

Сейчас лучший способ для российского солдата — любым способом покинуть передовую и отправиться домой, — советует аналитик.

В то же время Путину, продолжает он, бросить «свои окопы» не удастся. Соответственно, вопрос поражения в войне, по его мнению, — только вопрос времени.

— Мы своими глазами увидели, что такое трансформация общественного мнения за три дня. Проклятия теперь адресованы не каким-то безымянным чиновникам и генералам. Летят они лично в адрес Шойгу и Путина.

Устроить маленькую победоносную войну, чтобы укрепить свою поддержку внутри страны на старте президентской кампании 2024 года и через полгода обнаружить, что твои враги теперь по обе стороны общественного мнения, — вот так выглядит судьба заигравшегося диктатора.

Система хотела укрепить себя с помощью войны. Она поставила на войну буквально все и проиграла, никаких опций больше нет. Мобилизацию провести невозможно и уже бесполезно. Поток отказников на фоне таких новостей только вырастет.

Вопрос поражения — только вопрос времени. Вопрос времени, когда в страну вернутся вооруженные люди, которых кинули на фронте. И вернутся они с вопросами, причем с серьезными. На них придется отвечать.

Вопрос времени, когда система пойдет вразнос в поисках виновных и в перекладывании ответственности друг на друга. Но себя система уже не спасет. Эпохе Владимира Путина конец. Он в любом случае проиграл, — уверен Максим Кац.

Он адресует российским властям очень эмоциональное жесткое обращение.

— Режим, построенный на вранье и насилии, гибнет в столкновении с реальной армией. Режим, преуспевший в жульничестве, подлоге выборов, избивавший мирных граждан на площадях, убивавший и сажавший своих политических оппонентов, наконец-то попал в реальность.

Попал туда, где перед ним оказались не безобидные студенты, а вооруженные люди. Где больше не работает вранье и очковтирательство. Где он предстал перед нами во всей своей красе.

Своим наступлением Украина настолько ловко обвела вокруг пальца российский режим, что это войдет в учебники по военному искусству в главу «Как воевать с возомнившей себя Бонапартом канцелярской молью».

С НАТО они воевать собирались! Зеленский им клоун! Сами вы клоуны, геостратеги х*ровы! Пока вы чемоданы начальству носили в надежде самим когда-то стать начальством, Зеленский на конкурентном рынке создал творческий коллектив, приносящий миллионы долларов прибыли, а потом победил на конкурентных выборах.

Победил без Памфиловой, без электронного многодневного голосования, без снятия оппонентов и без применения политических репрессий к недовольным. Победил действующего президента, а теперь нагибает вас, имея втрое меньшее население и в 10 раз меньше денег на войну!

Кем вы собрались воевать с НАТО? Несчастными парнями из Донецка и Луганска, которых вы с улиц похищаете и на фронт в качестве пушечного мяса кидаете?

Или, может быть, армией уголовников, про боевую эффективность которых ничего не известно. Зато точно известно, что скоро они вернутся на российские улицы.

Украинских солдат всюду, куда они приходят, встречают как героев-освободителей. Нет никаких сомнений, что в Донецке и Луганске украинцев встретят точно так же. Там люди не полгода, они девятый год хлебают «русский мир» половником.

На их глазах благополучные промышленные города превращены вами в нечто среднее между Сомали и Северной Кореей. Нищета, беззаконие, пытки, разрушения, а с началом горячей войны еще и принудительная мобилизация.

Донецк — город, который в 2012 году под украинским флагом принимал Чемпионат Европы по футболу, куда люди из соседних регионов ехали на заработки, а с 2014 года он переживает настоящую социальную катастрофу.

Сегодня там люди вынуждены набирать воду из грязных ручьев. А тех, кто к моменту вторжения были детьми 10-12 лет, гонят принимать смерть от своих же соотечественников ни за что, — с сожалением констатирует публицист.

Не стесняясь в выражениях, он описывает печальный итог, к которому нынешнее руководство России привело страну.

Нет предела деградирующему совершенству. Когда во главе огромной и богатейшей страны встает питерская номенклатура третьего эшелона с амбициями императора галактики, которая никогда ничем не руководила и никогда никуда не избиралась. Обос*ались!

— Или вам реально кажется, что погромом подстанций вы показываете силу, а не панику?

Где ваша разведка, ваше ФСБ, ГРУ, СВР? Где все эти десятки тысяч раскормленных бюджетами бездельников, которые были не в курсе реальных планов украинского командования и реального положения дел в Украине?

Они снова делят одну постель в отеле, чтобы сэкономить командировочные в операции по отравлению очередного врага и предателя? Что ж вам не сиделось на «ж*пе вашей резиновой» ровно?

Неужели не догадывались, что нет никакой армии, нет никакого супероружия. Вы же знали, что российские ВС — это буквальная метафора их собственных сухих пайков, когда в красивой коробочке с красивым логотипом — просроченный паштет из «Магнита».

Вы хотели воевать как Сталин, трупами закидать? Чтобы воевать как Сталин, надо быть как Сталин. А вы 10 тысяч отщепенцев за 200 тысяч рублей не смогли собрать. Вы хотите править как Сталин, а жить как Абрамович. Так не бывает.

А если представить, что у России есть настоящие, а не выдуманные в ваших фантазиях враги? Теперь они могут просто брать свое. Кто помешает Китаю, например, забрать Республику Тува? Только присутствие разума в голове китайского правительства. Ведь России нечем обороняться, ее армия гибнет в Украине.

К тому же теперь страна всецело финансово зависит от хорошего настроения товарища Си. Достроили империю — стали сателлитом Китая и Индии, — заключает Кац.

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