Ученые ответили на загадку возрастом 66 миллионов лет 13.09.2022, 14:29

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Она связана с динозаврами.

С тем, что динозавров уничтожил гигантский метеорит, согласно большинство ученых. Однако обстоятельства разрушительных лесных пожаров, вызванные ударом, вызвали большие споры. Было несколько теорий относительно того, как и когда они начались. Группа экспертов из Великобритании, Мексики и Бразилии утверждает, что нашла ответы.

Исследование в рамках программы правительства Бразилии «Наука без границ» опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые обнаружили, что метеорит, уничтоживший динозавров на Земле, мгновенно вызвал лесные пожары за тысячи км от зоны его падения. Небесное тело диаметром 9,65 км упало на полуостров Юкатан, на территории современной Мексики, в конце мелового периода 66 млн лет назад. Его разрушительное воздействие положило резкий конец владычеству динозавров, спровоцировав их внезапное массовое вымирание, наряду с исчезновением почти трех четвертей видов растений и животных, живших тогда на Земле, говорят ученые.

Обстоятельства разрушительных лесных пожаров, которые, как известно, были вызваны ударом, породили несколько теорий относительно того, как и когда они начались и степени их воздействия.

Анализируя горные породы, относящиеся ко времени удара, группа геологов из Великобритании, Мексики и Бразилии обнаружила, что некоторые пожары вспыхнули самое большее через несколько минут после удара. Эксперты обнаружили, что пожары затронули районы, простирающиеся на расстояние до 2,5 тыс. км и более от места удара по Земле.

В недавно опубликованном исследовании они заявили, что лесные пожары, вспыхнувшие в прибрежных районах, были недолгими, потому что обратная волна от мегацунами, вызванного ударом, унесла обугленные деревья в море. Изучая окаменелую кору деревьев, ученые-геологи обнаружили, что пожары уже начались к тому времени, когда деревья были смыты вскоре после первоначального удара. Они пришли к выводу, что это произошло либо из-за огненного шара эпической величины, либо из-за тепла от капель расплавленной породы, падающих обратно через атмосферу сразу после удара.

Соавтор исследования, профессор Абердинского университета Бен Кнеллер сказал: «До сих пор не было ясно, были ли пожары вызваны прямым результатом удара или впоследствии, поскольку растительность погибла после удара. В конечном итоге наше исследование подтверждает, как и когда начались эти разрушительные пожары, и рисует яркую и довольно ужасающую картину того, что произошло сразу после падения метеорита».

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