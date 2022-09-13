Пограничники взяли в плен российского артиллериста, которого бросили во время бегства свои 9 13.09.2022, 14:38

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Оккупант обстреливал Харьковщину из самоходной гаубицы.

Пограничники пленили российского военного, который обстреливал Харьковщину.

Об этом говорится в сообщении ГНСУ.

Им оказался российский артиллерист 2001 года рождения. Он рассказал, что его бросили сослуживцы, когда бежали после наступления Сил обороны Украины.

Еще с начала марта захватчик периодически обстреливал украинские населенные пункты, в частности Чугуев и Печенеги, Коробочкино.

В ГНСУ сообщили, что это продолжалось до 11 сентября. Тогда Силы обороны Украины разбили вражеский дивизион и заставили бежавших оккупантов.

Военный журналист Андрей Цаплиенко в телеграм-канале уточнил, что россиянин - из калининградской области, занимал должность наводчика самоходной гаубицы.

«В Украину он попал в марте и вместе с другими оккупантами обстреливал украинские города и села.

Во время наступления сил обороны Украины «боевые друзья» и командиры о нем просто забыли. Задержали его, когда он пытался самостоятельно пробраться на восток», – написал журналист.

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