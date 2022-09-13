Эпидемия гриппа в Беларусь может прийти гораздо раньше 6 13.09.2022, 14:42

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Медики поделились прогнозами.

Эпидемиологи ожидают более ранний подъем заболеваемости гриппом, пишет intex-press.by. Об этом на пресс-конференции заявила Наталья Шмелева, завлабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Как отметила специалист, в первый пандемийный год во всем мире почти не регистрировались случаи гриппа: это было связано с тем, что появление нового возбудителя практически вытеснило другие респираторные вирусы.

Но в 2021 году грипп вернулся, хоть и не был таким активным.

— Уже в странах Европы начинается подъем заболеваемости: вирусы гриппа активизируют свою циркуляцию… Это говорит о том, что возможно в этом году будет более раннее начало подъема заболеваемости, связанной с вирусом гриппа, – заявила Шмелева.

Судя по мировой статистике, сейчас в мире доминируют вирусы гриппа типа А – более 90% случаев, основной среди которых H3N2. Но и H3N1 тоже сохраняет свою эпидемическую значимость.

По словам эпидемиологов, вирус гриппа и коронавирус могут циркулировать как одновременно, так и сменять друг друга.

— Если смотреть прошедший эпидпериод, все-таки активная циркуляция этих двух возбудителей не наблюдалось одновременно. Подъемы чередовались: сначала мы наблюдали подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, потом заболеваемости, ассоциированной с вирусом гриппа, который потом был вытеснен коронавирусом, – говорит Наталья Шмелева.

Но в прошлом сезоне были периоды, когда и грипп, и коронавирус циркулировали одновременно, а это значит, что есть вероятность заразиться двумя возбудителями сразу или поочередно, что очень серьезный удар для иммунной системы, говорят специалисты.

Какая ситуация сейчас (сентябрь 2022) с коронавирусом в Беларуси? О том, какая сейчас в стране обстановка по COVID-19, белорусы не знают: статистика по заболевшим не публиковалась с начала июля.

— Активность вируса снизилась за счет теплой погоды и достаточной вакцинации населения, периода отпусков – это все способствовало уменьшению риска распространения инфекции, — заявил зав. отделением имунопрофилактики «Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Кирилл Игнатов. Правда, сейчас дети вернулись в школы, студенты в вузы – рост заболевших уже регистрируется, добавил он.

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