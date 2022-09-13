Главный российский коммунист Зюганов устроил истерику из-за разгрома армии РФ на Харьковщине 25 13.09.2022, 14:46

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Геннадий Зюганов

Политик призвал Госдуму объявить всеобщую мобилизацию.

Лидер российской коммунистической партии Геннадий Зюганов признал «спецоперацию» войной и призвал к всеобщей мобилизации.

Прозрел главный коммунист РФ прямо на заседании КПРФ в Госдуме. Он обратился к депутатам с призывом объявить мобилизация на территории всей России, пишет Sota.

«Чем специальная военная операция отличится от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идет война, и проиграть ее мы не имеем право. Сейчас не паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы», - заявил Зюганов.

Напомним, что украинские военные разгромили «самую престижную» 1-ю гвардейскую танковую армию РФ, которую готовили к войне с НАТО и обороне Москвы. На ее восстановление понадобятся годы.

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