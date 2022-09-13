«Визга будет много, а шерсти мало» 13.09.2022, 14:57

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Фото: RFE/RL

Белорусские предприниматели прокомментировали нововведения лукашистов.

На днях в бизнес-среде бурно обсуждался проект закона по совершенствованию предпринимательской деятельности. Документ предлагает закрепить новую структуру малого бизнеса, которая будет состоять из трех категорий: самозанятые, индивидуальные предприниматели, юридические лица (микро- и малые предприятия).

К самозанятым отнесут ремесленников, владельцев агроэкоусадеб, портных, переводчиков, нянь, дизайнеров, репетиторов и других, кто самостоятельно ведет профессиональную деятельность. А ИП хотят активнее переводить в статус юридических лиц.

Для этого с 2023 года предпринимателей могут окончательно лишить возможности использовать упрощенную систему налогообложения. В качестве основного планируют использовать подоходный налог с увеличением ставки с 16 до 20%, а с 2024 – до 25%.

Еще один вариант для ИП с 2023 года – перейти на единую форму уплаты подоходного налога по повышенной ставке 18%. При этом формате можно будет взять на работу до трех человек. Однако перейти на такой вариант можно будет не по всем видам деятельности.

Одновременно с этим для микроорганизаций сохранится возможность использования упрощенной системы налогообложения: 6% от выручки. Самозанятым и владельцам агроэкоусадеб предлагается платить налог на профессиональный доход – 10% от выручки, из него будут поступать средства в фонд социальной защиты.

А ремесленники смогут выбрать: платить налог на профессиональный доход или ремесленный сбор (две базовые величины в год – Br62).

О том, почему данный законопроект только добавит проблем предпринимателям и чиновникам, а государство от таких решений вообще ничего не выиграет, портал Tochka.by поговорил с председателем Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергеем Балыкиным.

«А зачем вообще это надо»

Вопрос, на который представители частного бизнеса не могут найти ответ: «Зачем вообще стимулировать переход ИП в юрлица?»

«Зачем большинство индивидуальных предпринимателей куда-то гнать, – кого в юрлица, кого в самозанятые? Какой смысл в этом, если уже сейчас ипэшник работает сам на себя. Что ему даст новый юридический статус? Все было же с большего нормально. Возможность использовать упрощенку по налогообложению, возможность платить единый налог», – говорит Сергей Балыкин.

По его словам, тем же самозанятым в новом законопроекте предлагают почти ту же упрощенку по налогообложению, что есть сейчас. Соответственно, фискального выигрыша государство не получит, но получит новые проблемы.

«С ИП все понятно: они открывают счет, как и юрлицо, только на другом балансе, и платежи с ними идут в том же порядке, в каком и с юрлицами. А что будет с самозанятыми – создавать новые нормативные акты? Но это же огромная работа для ведомств. Опять же, ИП, которые будут переходить в самозанятые, придется пройти процедуру регистрации, пусть и предельно простую, но все же это еще одна бюрократическая процедура. Предпринимателям самим придется потратить время и закрыть ИП, либо же это сделает госорган через два года в связи с тем, что 24 месяца не велась деятельность», – рассуждает Сергей Балыкин.

Но это сотни тысяч ликвидационных дел, да и процедура не совсем быстрая и простая, уточняет эксперт.

«Визга будет много, а шерсти мало»

Как отмечает председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства, такие вещи белорусский частный бизнес за свою историю проходил неоднократно.

«В 1997 году остановили деятельность тысяч частных организаций. До сих пор многие из них официально не закрыты. И люди сейчас не могут получить справку о зарплате для назначения пенсии. В 2001 году также закрывали кучу организаций, снова были у людей проблемы. То есть каждый раз принимаются какие-то меры со стороны властей, от которых бизнесу вообще не легче. Да и все попытки выжать из мелкого частника деньги в бюджет – равносильно что свинью на шерсть стричь. Визга будет много, а шерсти мало».

По мнению Сергея Балыкина, от изменений в ведении предпринимательской деятельности государство экономически мало что выиграет. Хотя бы потому, что индивидуальные предприниматели формируют бюджет страны примерно на 3%.

«Это мелочь в основной массе за редким исключением. А увеличение ставок налогов – странное решение. Потому что у каждого вида бизнеса своя структура затрат. Если затраты большие, а прибыль небольшая – налогов много не будет. А если бизнес рентабельный и с малыми затратами – налогов будет много. И что сделает владелец второго бизнеса, как вы думаете? Да, он найдет способ уйти в самозанятые и будет платить 10% налога на профдоход или создаст юрлицо и будет использовать упрощенку», – уверен Сергей Балыкин.

Эксперт уверен, что если бы белорусским индивидуальным предпринимателям дали возможность платить налог на профессиональный доход, то это бы решило многие вопросы.

«А так хотят окончательно запретить ИП использовать упрощенную систему налогообложения. Ну, хорошо. Перейдут многие ИП в юрлица и там будут платить упрощенку: ставки там такие же, что и в упрощенке для ИП. То есть государству какой прок?» – отмечает эксперт.

Фетишизм со времен СССР

По словам Сергея Балыкина, все юрлица по своей сути – фикция. Юрлицо – это субъект, который признается только законом, но не существует физически.

«Придумали этот статус не так давно, полтора столетия назад, чтобы легче предпринимательскую деятельность вести. Захотело несколько человек скинуться на бизнес, вот и создали некое юрлицо. Но ответственность уже несет само это юрлицо, а не его участники. Потому что имущество обособленно. Участники юрлица отвечают только в пределах вкладов, которые они внесли в уставной фонд. В общем, юридическое лицо – только для удобства капиталистов, но не для государства».

Чиновники пытаются создать что-то, чего не было в истории, уверен председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства. Экономика работает 5 тысяч лет и без юридических лиц справлялась прекрасно: торговля шла, континенты открывали, купцы по шелковому пути на верблюдах ходили, мануфактуры были.

А желание всех загнать в юрлица – фетишизм со времен СССР, когда частное предпринимательство было запрещено, и нужно было придумать какую-то форму организации хозяйственной деятельности, говорит эксперт.

Проверить бизнес будет сложно

Сергей Балыкин убежден, что юридические лица проверять сложнее, нежели «ипэшника».

«Да и если откровенно, юрлицо в тюрьму не посадишь, не прижмешь. А если брать ИП и физлиц – то как раз наоборот. Создание юридического лица выгодно только некоторым предпринимателям, которые могут обособить свою долю в имуществе, могут оперативнее привлечь инвестиции, быстрее продать бизнес, и то это выгодно на определенном этапе, когда бизнес становится крупным», – отмечает он.

Создание большого количества юридических лиц повлечет многочисленные юридические и финансовые издержки. Как-никак, а нужен отдельный бухгалтер для ведения отчетности, да и все это более сложная система делопроизводства.

«Опыт заграницы нам показывает: там большинство субъектов хозяйствования – физические лица, то есть индивидуальные предприниматели. В той же России более 60% – это ИП. В ЕС и США и того больше – порядка 70%. Малый бизнес в основном и держится на физлицах, потому что вести такой бизнес человеку проще: плати налоги и все будет в порядке», – объясняет эксперт.

Бизнес выживет – но какой ценой?

Председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства отмечает, что внедрение новых инициатив по контролю за частным бизнесом не уничтожит предпринимательскую жилку в людях. Те, у кого есть свое дело, постараются всеми силами его спасти.

«Бизнес всегда старается выкрутиться. Закрываются уже от безысходности. Каждый будет выживать по-своему, кто как может. Кто-то в «черную» пойдет, кто-то самозанятым станет, кто-то создаст юрлицо и разорится, а кто-то – станет богаче. Проблема не в этом, как бизнес будет искать выход из ситуации, проблема в другом – вся эта ситуация создается искусственно, она не имеет никакого обоснования. Какая цель?»

Эксперт уверен, что предложенная идея налога на профессиональный доход – в целом здравая, и к ней нужно лучше присмотреться. Она уместна для тех же индивидуальных предпринимателей, но без их принуждения к трансформации.

«Принуждение – это само по себе плохо, бессмысленно. А что потом делать с огромным количеством юридических лиц властям, которые будут созданы и которые будут висеть с пустыми счетами? Опять создавать комиссии при ведомствах по их упорядочению или что?» – задается вопросами он.

Идеи чиновников по изменениям в работе предпринимателей – не более чем бюрократическая затея, уверен Сергей Балыкин. А потому и какого-либо положительного эффекта от их реализации ждать в перспективе не стоит, подчеркивает он.

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