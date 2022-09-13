Что за квартиры продаются в Минске за $45 тысяч и дешевле 13.09.2022, 15:03

Варианты без ковров и бабушкиных сервизов.

Как думаете, что за квартиры продают сейчас за $45 000 и дешевле? Журналисты onliner.by посмотрели варианты в своей базе «Дома и квартиры». И нашли пару симпатичных вариантов, при виде которых глаза не слепнут от количества ковров и бабушкиных сервизов на один квадратный метр.

$39 900 по курсу

Столько стоит однушка на улице Пуховичской. Находится она в хрущевке 1965 года постройки, в которой в 2008 году был сделан капитальный ремонт — заменены все коммуникации, утеплен фасад.

Площадь объект — 30,7 кв.м. Жилая комната выглядит опрятно и лаконично — в прошлом году собственники освежили интерьер в квартире.

В шаговой доступности — магазины, детские сады, поликлиника. Вокруг много зеленых зон для отдыха и занятий спортом.

43 900 у.е.

За эту сумму можно обзавестись жильем в кирпичном доме 1960 года (капремонт осуществлен в 2014-м) в Вузовском переулке. Размер — 29,2 «квадрата». Небесного оттенка обои, белая мебель — смотрится все довольно уютно.

С инфраструктурой все в порядке. Да еще и до станции метро «Институт культуры» всего три остановки.

Еще один вариант за те же деньги скрывается в панельке 1975 года на улице Казинца. В 2017 году в ней, как и в квартире, заменили все коммуникации. Сама однушка располагается на 1-м этаже. Площадь у нее посолиднее — 35,2 кв. м. Помимо жилой комнаты, санузла и кухни квартира включает еще и погреб — вход в него можно найти на застекленной лоджии.

Здесь также сделан ремонт. Мебель частично останется новым хозяевам.

Недалеко от дома продуктовый магазин, детский сад, школа, лицей, библиотека, поликлиника, больница, рынок. Еще есть два парка — «Белая дача» и «Курасовщина». В пяти минутах ходьбы расположена остановка общественного транспорта, а в десяти минутах — железнодорожная станция.

$44 000 в эквиваленте

Такая цена у квартиры в девятиэтажке 1973 года на улице Фроликова. Размер — 34,7 «квадрата». Интерьер в пастельных тонах, ламинат на полу, неплохая мебель.

Рядом школы, детские сады, магазины, а еще Ботанический сад и Парк Челюскинцев.

$44 990 по курсу

Самый дорогой объект в подборке продается в кирпичном здании 1971 года на улице Чигладзе (в 2017-м пережил капитальный ремонт). Площадь — 32,2 кв. м.

До станции метро «Пушкинская» — 3 остановки на транспорте. До проспекта Победителей — 4 минуты пешком. А там уже и «Замок», и Palazzo, и другие прелести городской жизни.

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