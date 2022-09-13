Контрнаступление в Харьковской области продолжается: названа цель ВСУ 2 13.09.2022, 15:05

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Фото: AP

Украинские бойцы очень мотивированы и тщательно планируем операции.

Бои продолжаются на северо-востоке Харьковской области Украины. Украинские войска добиваются хороших успехов, потому что их силы высоко мотивированы, а операция хорошо спланирована.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Reuters.

«Целью является освобождение Харьковской области и далее - всех территорий, оккупированных РФ. Бои продолжаются в Харьковской области. Пока рано говорить о том, что над Харьковской областью установлен полный контроль», - сказала она.

Маляр добавила, что Украина приняла решение продолжать операцию в Харьковской области в связи с достигнутыми успехами.

«Наша сила заключается в том, что мы очень мотивированы и тщательно планируем операции», - заявила она.

Напомним, ранее Маляр сообщила, что украинские защитники освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке Украины.

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