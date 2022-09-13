Кто кроме «Минсктранса» ввел ограничения для белорусов с национальными визами 13.09.2022, 15:12

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Будут ли их обладателей высаживать на границе?

Издание Office Life 12 сентября сообщило, что «Минсктранс» ввел ограничения для обладателей визы D. Теперь билеты за границу продадут только в том случае, если такая виза выдана страной въезда: то есть обладателю литовской визы D билет в Польшу не продадут. Но похоже, такое ограничение есть только у госперевозчика.

— Если вы купили билеты заранее, вам нужно возврат сделать. Изначально такое решение приняла Польша, а затем Литва и Латвия. Как долго продлится этот запрет, мы не знаем, нам пришла факсограмма, сроки там не указаны. Ввелись все эти ограничения с 8 сентября, — рассказали Onliner в справочной автобусного парка № 2, куда журналисты позвонили за разъяснениями.

Интересно, что другие перевозчики о подобном нововведении не знают. Так в Ecolines, куда журналисты zerkalo.io позвонили как частное лицо, ответили, что билеты продадут всем, у кого есть виза. Даже если нужно ехать не в страну первого въезда.

— Нет ли каких-то запретов на выезд с «не той» визой, о которых сообщает «Минсктранс»? Не будет ли проблем на границе? — уточнила журналистка.

— Запретов нет, — отметили в справочной службе.

То же самое нам рассказали в справочной перевозчика Intercars. По словам оператора, если у вас, например, литовская национальная виза, а нужно ехать в Польшу, то можно смело покупать билет, в автобус вас пустят.

— На границе не высадят. На данный момент вопросов не было, — рассказали там.

Информацию нам подтвердили и в справочной компании Infobus, которая является посредником в покупке билетов от разных перевозчиков.

— Проблема такая есть, «Минсктранс» не пропускает с визой D.

— А другие перевозчики? Потому что говорят о запрете со стороны других стран.

— На данном этапе только «Минсктранс» сделал такие ограничения. Остальные перевозчики ездят.

В чем причина такого ограничения в справочной «Минсктранса» не знают и отправляют к пограничникам:

— Это в Погранкомитете так. Так литовцы сделали, поляки. Поэтому мы вам тут ничего сказать не можем. Если только в Погранкомитете могут объяснить.

— А вы не знаете, когда это отменят?

— Нет, пока что нет.

— Но другие компании ведь возят. Если я поеду с ними, меня что, высадят?

— Это звоните в другие компании и уточняйте, что же я вам скажу.

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