Российский телеведущий признался, что разбил лицо Соловьеву 13 13.09.2022, 15:16

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Владимир Соловьев

Скандал между Аллой Пугачевой и пропагандистом набирает обороты.

Российский журналист Отар Кушанашвили признался, что причастен к появлению синяков на лице пропагандиста Владимира Соловьева.

В своем шоу «Каково?» на YouTube он заявил, что сочувствует главному рупору Кремля.

«Вы спрашиваете, зачем я подрался с Соловьевым. Мы поспорили, кто сильнее - «Спартак» или «ЦСКА». Не из-за Пугачевой. Вы что, всерьез думаете, что кулаки - это решение проблемы? Я не вижу ничего смешного, что он пришел с разукрашенным лицом в эфир. Ничего, кроме сочувствия я проявить не могу», - высказался журналист.

Напомним, несколько дней назад пропагандист вышел в прямой эфир с разбитым носом и ссадинами. Все посчитали, что ему прилетело от Аллы Пугачевой, которую он публично оскорблял в своей «телепередаче».

Ранее Алла Пугачева вернулась в Россию. Она уже рассказала, чем будет заниматься в России после возвращения из Израиля.

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — сказала певица.

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